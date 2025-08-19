Con Mbappé de figura y el debut de Mastantuono, Real Madrid ganó y Valverde alcanzó 25 capitanías

Un solitario tanto, de penal, generado y ejecutado por Kylian Mbappé a los 51 minutos, salvó el frío estreno en LaLiga del nuevo Real Madrid, aún corto de rodaje, dominador sin pegada y mejorado en fase defensiva ante un Osasuna que estuvo cómodo con línea de cinco y cuando estiró, terminó desperdiciando su única ocasión. El equipo Merengue tuvo el debut del argentino Franco Mastantuono y al Federico Valverde de titular.

El uruguayo, ante la presencia de Trent-Alexander Arnold, jugó naturalmente como volante por derecha, compartiendo la mitad de la cancha con Tchouameni y Güller. El Pajarito volvió a llevar la cinta en el equipo español y de esta manera alcanzó su 25° capitanía; sumando su veces con la selección uruguaya.

La mano de Xabi Alonso se apreció en la mejoría táctica en el balance defensivo. El lugar donde el Real Madrid recupera el balón ahora, en campo contrario, o el repliegue veloz para anular cualquier intento del rival. Osasuna optó por defender y desear el rápido paso del tiempo.

Estrenó defensa el Real Madrid. Con Trent Alexander-Arnold en pleno proceso de adaptación y Álvaro Carreras con mayor descaro para aportar arriba. Ante la imposibilidad de encontrar a los delanteros en zona de remate, llegaron también disparos de Dean Huijsen, que juega como si llevase en el Real Madrid desde infantil, y Militao, el jefe de la zaga, recuperando su nivel.

La variedad ofensiva con la que arrancó el equipo de Xabi Alonso, con pelotas en largo de sus centrales, se redujo en cuanto Osasuna retrasó metros, cómodo en bloque bajo. Vinícius lo intentó con velocidad y se llevó el aplauso por dos esfuerzos defensivos, reconociendo el madridismo un cambio de actitud.

Comenzado el complemento, Courtois era un espectador más y Mbappé cambió el panorama. En una arrancada por la derecha a los 50 minutos, frenó en seco y fue barrido por Juan Cruz. El error de ir al suelo del defensa, la picardía del delantero para romper el partido. Sin debate en el lanzador, el francés cambió penal por gol y abrió la cuenta con el único gol del partido.

Franco Mastantuono debutó con la camiseta del Real Madrid. Foto: AFP

No encontró el Real Madrid la continuidad que desea Xabi Alonso. No se desató en ningún momento, ni con los cambios. Güler, que corrió en exceso e inventó poco en los últimos metros, sacó un latigazo cerca del palo antes de un estreno deseado en el Bernabéu, el de Franco Mastantuono. Puro descaro con 18 años recién cumplidos, pidiendo siempre la pelota, cerca del gol con un cabezazo y con calidad en un córner a la cabeza de Tchouaméni.

Resumen: Real Madrid 1-0 Osasuna (LaLiga, fecha 1)

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold (Carvajal, m.68), Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler (Ceballos, m.90); Brahim (Mastantuono, m.68), Vinícius (Gonzalo, m.78) y Mbappé.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Bretones, Juan Cruz (Raúl García, m.85); Moncayola, Torró, Aimar Oroz (Moi Gómez, m.78), Rubén García (Víctor Múñoz, m.66); y Budimir.

Gol: 1-0, m.51: Mbappé (de penal)

Agencia EFE