El partido que Platense perdió en su cancha por goleada 0-4 ante Talleres, por la tercera fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino, terminó en un escándalo. Como hace tiempo no se veía, un grupo de hinchas locales insultó a jugadores del Calamar. Fuera de sí, el capitán del equipo, Ignacio Vázquez, intentó llegar hasta la platea para pelearse con los simpatizantes.

¿ACÁ EMPEZÓ TODO? Nacho Vázquez señaló a un grupo de personas que tenían un conflicto en la tribuna de Platense y luego el propio capitán terminó hablando con los hinchas cara a cara. pic.twitter.com/oBbxaxa1CC — SportsCenter (@SC_ESPN) August 4, 2026

El partido, que tuvo el ingreso del Diente López en el segundo tiempo, cuando apenas perdían 1-0 en el estadio Ciudad de Vicente López, finalizó con escandalosas escenas.

“Jugadores, la c... de sus madres” y “me parece que Tense no quiere ganar, tiene ganas de cobrar”, fueron algunas de las canciones que los hinchas más efervescentes les dedicaron a los futbolistas en medio de la tensión.

Fuera de sí, Vázquez apuntó directamente contra un simpatizante que estaba insultando desde la platea y se dirigió hacia él con la intención de pelearse, situación que no escaló más luego de que cuatro personas de la fuerza de seguridad privada lograron contener. Sin embargo, el capitán de Platense mantuvo luego un tenso diálogo con el hincha.

¡NO LO PODÍAN FRENAR! Nacho Vázquez se enojó tras un grito de la tribuna y lo tuvieron que para ENTRE CUATRO. pic.twitter.com/UcrvXLdZl4 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2026

Con este resultado, el Calamar no logró salir del fondo de la tabla, ya que está decimocuarto en la Zona A con solo un punto y ubicado en el puesto 27 en la Tabla Anual, únicamente por encima de Riestra (14 puntos), Aldosivi (9 puntos) y Estudiantes de Río Cuarto (9 puntos).

Si bien tiene por delante la serie de octavos de final de la Copa Libertadores (el miércoles 12 recibe a Coquimbo, de Chile, en el partido de ida), tras esta goleada sufrida ante Talleres, el técnico, Walter Zunino, canceló la conferencia de prensa y podría dejar el cargo en las próximas horas. El DT comenzó su ciclo en noviembre de 2025. Hasta ahora dirigió en 28 partidos, con ocho victorias, nueve empates y once derrotas.

Respecto al presente del uruguayo que Jorge Bava decidió no tener en cuenta en Nacional, viene de tener tuvo su esperado estreno con la en el empate 2-2 frente a Unión de Santa Fe, por la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura del fútbol argentino. Ese día ingresó a los 60 minutos. Para la segunda fecha, ante Instituto de Córdoba, no estuvo convocado.

En base a La Nación / GDA.