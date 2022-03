Colón-Peñarol por Copa Libertadores: precio de las entradas, operativa de venta y cuántas tendrá el mirasol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol se apronta para debutar en la fase de grupos de la Copa Libertadores y la primera parada del mirasol será en condición de visitante este martes 5 de abril desde la hora 19:15 frente a Colón de Santa Fe en el Estadio Brigadier General Estanislao López.

En tal sentido y para ese encuentro, los clubes ya acordaron el tema de las entradas para el juego de este martes y también para cuando el Sabalero visite el Estadio Campeón del Siglo, el miércoles 25 de mayo a la hora 21:00.

Lo cierto es que para el partido del martes en Santa Fe, desde el mediodía de este jueves 31 de marzo y hasta el sábado 2 de abril los hinchas carboneros pueden adquirir los 2.000 boletos que tendrán a disposición a través de TickAntel de manera exclusiva.

Estadio Brigadier General Estanislao López de Colón de Santa Fe. Foto: Colón de Santa Fe.

Los precios serán dos para los mirasoles. Las populares para la Tribuna Suroeste (Puerta de acceso 6) —habrá 1.400 lugares— tendrán un costo de $ 1.800 pesos uruguayos, mientras que los Palcos Corporativos (Acceso 4S) —habrá 600 localidades disponibles— costarán $ 2.690 pesos.

Según informó Peñarol en su web oficial, la operativa de venta será a través de la web y el código QR para el ingreso al estadio será enviado vía mail (al correo registrado en el usuario de TickAntel) a partir del día lunes 4 de abril en horas de la tarde dado que los mismos son gestionados por Colón de Santa Fe.

A modo de aclaración, el club mirasol también informó que los tickets con el código QR para el ingreso al estadio llegarán por mail y solo esos son válidos y no tendrán validez los m-tickets que figuran en la App de TickAntel no son válidos ya que contienen código de barras no habilitado.