Champions League: hora y canal para ver los partidos de este miércoles 3 de noviembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La UEFA Champions League cerrará este miércoles una nueva jornada y por ende también la cuarta fecha del certamen que empieza a dar a conocer equipos clasificados y otros que se complican con avanzar a la siguiente ronda.

Entre los juegos de esta tarde destaca el choque entre Liverpool y Atlético de Madrid donde José María Giménez y Luis Suárez serían titulares en el equipo visitante.

A su vez, también saldrá a escena el Sporting Lisboa de Sebastián Coates y Manuel Ugarte ante Besiktas, el Brujas de Federico Ricca ante Manchester City así como también el Inter de Matías Vecino y Martín Satriano frente a Sheriff. Real Madrid no contará con Federico Valverde por lesión.

Hora y canal de cada partido:

14:55 / Real Madrid vs. Shakhtar Donestk - (ESPN)

14:55 / Milan vs. Porto - (ESPN 2)



17:00 / RB Leipzig vs. PSG - (ESPN)

17:00 / Sheriff vs. Inter (Matías Vecino y Martín Satriano) - (ESPN 2)

17:00 / Liverpool vs. Atlético de Madrid (José María Giménez y Luis Suárez) - (ESPN 3)

17:00 / Manchester City vs. Brujas (Federico Ricca) - (ESPN Extra)

17:00 / Sporting Lisboa (Sebastián Coates y Manuel Ugarte) vs. Besiktas

17:00 / Borussia Dortmund vs. Ajax