Cavani volverá a estar a la orden del United tras 32 días y dijo que fue "realmente frustrante"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hay que remontarse más de un mes para encontrar el último partido de Edinson Cavani defendiendo la camiseta del Manchester United. Fue el 8 de febrero, ante Burnley, en un juego donde fue titular y se retiró a los 68'.

En la conferencia de prensa que realizó el entrenador Ralf Rangnick, admitió que tanto el Matador como Cristiano Ronaldo estarán disponibles para el duelo frente a Tottenham de este sábado (14:30).

De todas maneras, el club realizó una entrevista exclusiva con el atacante uruguayo que confesó qué sintió durante este tiempo fuera de las canchas: "He tenido la mala suerte de estar fuera por una lesión y por un período más largo del que estoy acostumbrado".

"Nunca he estado acostumbrado a pasar tanto tiempo al margen. Es algo que me está resultando muy difícil. Algo que es muy duro. Mentalmente tampoco es fácil, porque cuando no estás acostumbrado, realmente es muy difícil asimilar lo que está pasando y ver a tus compañeros cada partido salir al campo, ya sea para entrenar o para jugar en un partido", agregó el salteño.

"Es difícil de aceptar, y es realmente frustrante sentirse así y te pone un poco ansioso y con muchas ganas de querer estar en forma y listo lo más rápido posible", admitió el atacante de los Diablos Rojos.

El regreso de Cavani puede ser muy importante para Manchester United más allá del encuentro de este fin de semana ante los Spurs de Rodrigo Bentancur, ya que también afrontará el próximo martes el duelo de vuelta (1-1 en la ida) de los octavos de final de la UEFA Champions League ante Atlético de Madrid.

La web del United también destaca los buenos números que acumula el uruguayo ante el equipo Londres al que enfrentó en dos ocasiones y le marcó dos goles en duelos que terminaron en victorias por 3-0 y 3-1.