Cavani titular y una sola duda para enfrentar hoy a Chile en el cierre de las Eliminatorias

Desde las 20.30 horas, la selección uruguaya enfrentará hoy a Chile como visitante en el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. La Celeste, ya clasificada a Catar 2022, enfrentará a un seleccionado trasandino que necesita ganar y esperar otros resultados para acceder al repechaje.

Uruguay presentará variantes respecto al equipo que ganó la semana pasada ante Perú. En primer lugar por las bajas obligadas de Mathías Olivera (precaución por molestia muscular) y Facundo Pellistri (suspendido por acumulación de amarillas). Por el primero jugará Matías Viña y por el segundo es donde se mantiene la duda: Lucas Torreira o Nicolás De la Cruz.

Donde si habrá una modificación exclusivamente técnica será en el ataque, donde Edinson Cavani ingresará por Darwin Núñez.



Pasando en limpio, el 11 de Diego Alonso será con: Sergio Rochet, Ronald Araújo, Diego Godín, José María Giménez, Matías Viña, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira o Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta, Edinson Cavani y Luis Suárez.



Para Uruguay, el partido irá a través de la señal de VTV. A su vez también los usuarios podrán seguir el encuentro por intermedio de las plataformas digitales como DirectvGo, NSNOW, TCC Vivo, MCGoLive, Flow y VERA.



Así se definirá el repechaje

Hoy la tabla marca que la quinta posición es de Perú, que tiene 21 puntos, pero en el sexto lugar está Colombia con 20 y en el séptimo Chile con 19. Esos tres equipos son los que pelearán por quedarse con ese boleto en la repesca que será ante un equipo de Asia.



El que corre con ventaja es el equipo de Ricardo Gareca porque depende de sí mismo porque con un triunfo ante Paraguay se meterá en el repechaje. Si no gana, debe esperar una derrota de Colombia y que Chile no le gane a Uruguay.



Para Colombia la situación es un poco más compleja ya que el elenco cafetero necesita conseguir una victoria frente a Venezuela como visitante y que Perú no le gane a Paraguay.



Pero el que la tiene más complicada es Chile. Los trasandinos están obligados a ganarle a la Celeste si es que pretenden conseguir el cupo en el Repechaje, pero además, necesitan que Perú pierda y que Colombia no gane.