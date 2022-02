Carlos De Pena logró salir de Ucrania: está en Moldavia y continuará ahora hasta Rumania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El uruguayo Carlos De Pena logró salir este domingo de Ucrania, que se encuentra en guerra con Rusia, tras más de 15 horas de viaje en tren. El futbolista, que desde hace tres temporadas juega en el Dinamo de Kiev, viaja acompañado por otro compatriota.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva dio a conocer la información: "Carlitos De Pena me acaba de mandar esta foto desde Moldavia. Uruguay nomá", comentó el legislador.

Carlitos de Pena me acaba de mandar esta foto desde Moldavia ! Uruguay noma 🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾 pic.twitter.com/XNnNdq3GCs — Sebastian Da Silva (@camboue) February 27, 2022

En la imagen se ve a un De Pena cansado, pero sonriente y mostrando el puño apretado.



Por su parte Carolina Ache, subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicó: "Gran alegría: Carlos De Pena y Bruno ya están en Moldavia. Seguimos pendientes y trabajando por nuestros compatriotas".

Gran alegría @carlosdepena y Bruno ya están en Moldavia. Seguimos pendientes y trabajando por nuestros compatriotas. 🇺🇾 — Carolina Ache Batlle (@CarolinaAche) February 27, 2022

De Pena ahora se trasladará en ómnibus hasta Bucarest, capital de Rumania, para luego sí poder intentar retornar al país donde lo espera su familia.



Se espera que el viaje hasta Bucarest le demande entre 10 y 12 horas más.



Ayer De Pena recibió el espaldarazo de los jugadores de Nacional que en la previa al clásico durante el banderazo mostraron una pancarta en su apoyo. Hoy la volverán a lucir en el clásico ante Peñarol por la cuarta fecha del Apertura (17.00 horas en el Campeón del Siglo).



"No tengo palabras para agradecerles!! Todavía me queda mucho para salir del país, pero ustedes me dan fuerzas para lograrlo! Gracias de corazón!", escribió el futbolista formado en el tricolor.



"Ahora vayan y den todo, yo les prometo que el finde que viene estoy ahí con ustedes! Sos enorme NACIONAL", agregó el futbolista de 29 años.