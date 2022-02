El mensaje de De Pena al plantel de Nacional por pancarta en banderazo previo al clásico: "Ahora vayan y den todo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Unos 15.000 hinchas de Nacional se arrimaron en la tarde del sábado al Estadio Gran Parque Central para brindarle su aliento al equipo, que el domingo visitará a Peñarol en el encuentro clásico correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura (17.00 horas).



El banderazo sirvió también para que los jugadores tricolores posen con una pancarta en apoyo a Carlos De Pena, que se encuentra en camino a la frontera con Rumania para abandonar Ucrania, en medio de la guerra con Rusia.

Al futbolista le llegó la imagen y escribió en redes sociales un sentido mensaje en medio de este momento.



"No tengo palabras para agradecerles!! Todavía me queda mucho para salir del país, pero ustedes me dan fuerzas para lograrlo! Gracias de corazón!", escribió el futbolista formado en el tricolor y que desde hace tres temporadas defiende al Dinamo de Kiev.



"Ahora vayan y den todo, yo les prometo que el finde que viene estoy ahí con ustedes! Sos enorme NACIONAL", agregó el futbolista de 29 años.