Cachila Arias habló sobre su salida de Peñarol y reconoció que también cambió camisetas con jugadores de Nacional

Ramón Arias jugó por última vez en Peñarol ante Defensor Sporting el pasado 7 de agosto (triunfo 3-2) por la segunda fecha del Torneo Clausura. Luego, sorpresivamente, armó las valijas y se fue al Giresunspor de Turquía.

El defensor habló dos meses después de su salida. "Era imposible decirle 'no' a la oferta, en lo económico y lo deportivo. Me fui triste por no poder aportarle al club lo que yo esperaba y el hincha seguramente también. Estoy muy contento con la nueva vida en Turquía, me encontré un equipo muy ordenado, no te falta nada", dijo en 100% Deporte (Sport 890).

Cachila destacó que era consciente que no estaba en su "mejor momento" y por eso se sentía "responsable de lo que estaba pasando" Peñarol en su irregular andar en el Campeonato Uruguayo.

Sobre el presente del equipo aurinegro dijo que "es difícil opinar sin estar en la interna de Peñarol", pero que de todas formas le "sorprende que no se den los resultados".



Sobre las diferencias a nivel de infraestructura entre Peñarol y Giresunspor, Arias dijo que "es la misma distancia que hay de Los Aromos a Turquía".



"Es abismal. Es imposible en una cancha de 9, llena de barro, no te permite entrenar a lo que querés jugar. No es excusa y sé que pueden decir que antes también entrenaban ahí, pero hoy los tiempos cambiaron", explicó.

Por otra parte, Cachila fue consultado sobre el cambio de camisetas que protagonizaron Walter Gargano y Luis Suárez en el último clásico y que despertó la molestia de dirigentes aurinegros. "No me pareció mal el cambio de camiseta del Mota con Luis, yo tengo muchas camisetas de Nacional, tengo una de Recoba por ejemplo. Cambié jugando en Peñarol y con Defensor. Lo hacíamos en el vestuario", comentó.