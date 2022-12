Lo bueno y lo malo que dejó el partido de Uruguay ante Ghana por el Mundial de Qatar 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde la exposición futbolística, fue un gran partido de Uruguay, que recobró la identidad que demostró con Diego Alonso en los últimos partidos por las Eliminatorias con tres pilares futbolísticos: Giorgian de Arrascaeta, Luis Suárez y Rodrigo Bentancur. El volante del Flamengo era el más aclamado para estar en el once, el Tornado lo puso en cancha y respondió con un doblete que exhibió toda su calidad.

Pero su trascendencia en el juego fue más allá del marcador: en el esquema inicial arrancó por la izquierda pero, como es habitual, se recostó por el centro cuando fue necesario jugar entre líneas y fue el nexo perfecto entre un mediocampo y una delantera a la que le faltaba fluir en los encuentros anteriores. Su inclusión, que en el nombre por nombre relegó al banco de suplentes a Vecino, le dio más protagonismo en el centro del campo a Bentancur y Federico Valverde y soltó a los delanteros. Darwin Núñez ya no debió replegarse tanto para encontrar la pelota y se mantuvo más en su zona de influencia.

Al igual que Luis Suárez, que dio una muestra más de que su dorsal es sinónimo de grandeza: entendió cada momento del juego, supo cuándo entregarla rápido y cuándo detener el juego y, sobre todo, fue determinante en los dos goles: primero con un remate potente que obligó a rechazar al arquero Zigi y luego con un pase por las alturas que dejó de cara a gol al número 10, la figura absoluta del trámite ante Ghana.

Uruguay se lamenta tras la eliminación en el Mundial de Qatar 2022. Foto: Nicolás Pereyra.

Sergio Rochet fue otro de los que respondió a la altura de la circunstancia: cometió penal sobre Kudus luego de un error de la Celeste en la salida y enseguida salvó a Uruguay de sufrir un gol con una estirada clave sobre su palo izquierdo. Y eso no fue todo. En el complemento, cuando Ghana adelantó las líneas y generó chances para intentar llegar al descuento, tuvo dos atajadas clave que sostuvieron el cero. Otro de los puntos altos del equipo fue la conexión entre Guillermo Varela y Facundo Pellistri por el sector derecho. Allí, sobre todo en el lateral, el Tornado fue alternando a lo largo de la fase de grupos y no pareció quedar del todo conforme, pero en este último trámite el jugador del Flamengo no solo atacó por la banda, obligando al retroceso de los mediocampistas rivales, sino que estuvo firme a la hora de defender. Y Pellistri interpretó a la perfección sus pases filtrados sacando ventaja con su gran velocidad.

Lo malo: algunas decisiones apresuradas

No solo es una cuestión de tiempo, sino de funcionamiento. Uruguay derrotaba 2-0 a Ghana y, a 24 minutos del final del partido, Diego Alonso decidió sacar a Luis Suárez, una de las estrellas celestes en el duelo clave, de manera apresurada. El Pistolero le cedió la cinta a Edinson Cavani y salió sin ninguna muestra de cansancio. A su vez, había hecho el partido ideal: fijó a los defensores rivales y ganó la mayoría de los duelos que lo tuvieron como protagonista, incluso con lujos incluidos: un caño sobre la raya y un pase áereo para el 10 en la segunda celebración.

En el partido donde todo Uruguay precisaba que demostrara una vez más su grandeza, Suárez no falló. Y, teniendo en cuenta que, aún en la victoria, la diferencia de goles con Corea del Sur en ese momento era mínima, el trámite en sí mismo no terminó justificando la salida del goleador histórico de la selección. El Tornado explicó que tomó esa decisión buscando frescura ofensiva con el ingreso de Edinson Cavani, otro histórico, pero eso nunca llegó. El Matador pidió la pelota y la recibió en reiteradas oportunidades, pero estuvo impreciso a la hora de tomar decisiones y eso, sobre todo cuando Uruguay se percató de la necesidad de un gol más para avanzar a octavos de final, repercutió en el rendimiento del equipo.

A 10 minutos del cierre, se retiró de Arrascaeta en su tarde estelar y el Tornado buscó más dinámica con el ingreso de Agustín Canobbio, que debutó en un Mundial. Pero su influencia no se alcanzó a percibir en el juego y Uruguay, que había encontrado a su mejor intérprete futbolístico en lo que iba de la Copa del Mundo, lo perdió justo para los minutos decisivos. Es cierto que en plena disputa del partido es mucho más complejo tomar decisiones, pero también es real que el 10 debió haber terminado en cancha el partido por las innumerables muestras de calidad que dio durante el juego.

De todas formas, la Celeste lo siguió intentando con el ingreso de Maxi Gómez por Darwin Núñez, de gran desgaste físico. Y el número 18 tuvo un remate desde afuera del área que atajó bien el arquero. El otro aspecto negativo para la selección fue la lesión de Rodrigo Bentancur, un pilar en el mediocampo que sacó la cara por el equipo a lo largo de todo el certamen: en el partido contra Portugal, donde dio una muestra más de carácter. Y también el tiempo que estuvo en cancha ante Ghana en un choque clave.