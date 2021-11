La brutal patada a Messi en Venezuela por la cual está en duda frente a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay preocupación en Argentina porque puede perder a Lionel Messi en la próxima doble fecha de Eliminatorias, en la cual deberá visitar el viernes 12 a Uruguay en el estadio Campeón del Siglo y luego recibir a Brasil el martes 16.

El fin de semana Messi salió en el entretiempo del partido entre Paris Saint-Germain y Lille y no entró en la convocatoria para el juego por Champions de este jueves frente a Leipzig. El astro argentino sufre "una molestia en los isquiotibiales en (la pierna) izquierda y un dolor en la rodilla tras un golpe", informó PSG en un parte médico. Según el portal argentino de La Nación, Messi experimenta una "contusión ósea" que es la que produce el problema muscular. Ahora bien, ¿cuándo y cómo sufrió esa lesión?



Ocurrió hace ya dos meses, el 2 de setiembre, en Caracas. Ese día Argentina visitó a Venezuela por las Eliminatorias y ganó 3-1, pero con el partido aún 0-0 el capitán albiceleste recibió un puntapié muy fuerte por parte de Luis Martínez (1.50 del video). La imagen impactó y sigue haciéndolo, porque se ve cómo la rodilla izquierda se le va para atrás luego de recibir el golpe. Se temió lo peor, pero Messi terminó el partido.

El árbitro fue el uruguayo Leodán González, quien vio la infracción pero dejó continuar el juego aplicando la ley de la ventaja. Luego fue al VAR, observó la incidencia por el monitor y regresó al campo para mostrarle la tarjeta roja al defensa venezolano.

La cuestión es que, a partir de entonces, ya no volvió a ser el mismo. Solo ha disputado ocho partidos con PSG y convirtió tres goles. Números buenos para para un mortal futbolista, pero no para él. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en París ha sido que no ha tenido rendimientos desequilibrantes. Ha sido más figura Kylian Mbappé que el propio Messi.



Incluso en los últimos días el director deportivo de PSG, Leonardo, tuvo palabras bastante duras sobre la situación de Messi, quejándose de que pasó más tiempo en recuperación o en la selección que en el club.

Tanto en Francia como en Argentina son conscientes que Messi debe parar para poder tener una recuperación acorde, pero también hay que evaluar el momento. A los 34 años su físico comienza a pasar la factura de tantos golpes recibidos, pero por la misma razón de la edad se evalúa que no es conveniente que esté detenido por mucho tiempo.



Es por ello que, según La Nación, una delegación de la AFA viajará a Europa con un integrante del cuerpo médico de la selección para revisar allí mismo a Messi a fin de no hacerlo viajar en vano. Allí se tomará una decisión, pero nada puede descartarse. Ni su presencia con Argentina ni su permanencia ni su ausencia en la convocatoria de Lionel Scaloni.