Boca Juniors 1-0 Sportivo Trinidense: Cavani fue titular y el Xeneize ganó gracias a un juvenil de 18 años

Por Agencia EFE

Con el triunfo, Boca Juniors quedó como líder transitorio de la zona con cuatro unidades y Sportivo Trinidense, a la espera del duelo de este miércoles entre Fortaleza y Nacional de Potosí para completar la segunda jornada en la Copa Sudamericana.

El duelo, que tuvo al Xeneize jugando con un jugador menos por casi 20 minutos por la lesión justamente de Aaron Anselmino en el minuto 78 luego que el Xeneize haya agotado sus modificaciones y que tuvo una gran polémica en el minuto 80 por un posible penal por mano del peruano Luis Advíncula.

Boca Juniors llegó a este duelo potenciado por su triunfo del sábado ante Newell’s Old Boys por la Copa de la Liga Profesional, pero no repitió un gran rendimiento frente a Trinidense y sufrió hasta el último minuto para ganar el partido.

En tanto, el conjunto paraguayo, que está undécimo en la clasificación de su torneo doméstico, tuvo una buena actuación y pudo soportar más de 70 minutos con el marcador en blanco ante Boca en la Bombonera.

Durante la primera etapa, Boca tuvo la opción de abrir la cuenta pero la actuación del arquero Víctor Samudio y la falta de puntería en los últimos metros le permitieron al conjunto visitante irse al descanso con el marcador cerrado.

En el segundo tiempo, Diego Martínez movió el banco del local y generó algunas situaciones. Dos golpes de cabeza del defensa Nicolás Valentini y dos remates de Edinson Cavani.

El ingreso de Kevin Zenón fue vital para que Boca pudiese tener cambio de ritmo y en el minuto 71 un centro de Lautaro Blanco encontró el golpe certero de cabeza de Aaron Anselmino para batir a Víctor Samudio y abrir el tanteador.

Luego Boca agotó los cambios, se retiró Cavani, y en el minuto 78 se lesionó el goleador Anselmino y debió abandonar el campo de juego para dejar al Xeneize con diez jugadores en campo.

En la jugada siguiente todo el equipo visitante protestó una mano de Luis Advíncula en el área y un consecuente penal que el árbitro uruguayo Gustavo Tejera no sancionó luego de verificar el VAR.

Finalmente fue victoria de Boca 1-0 ante Sportivo Trinidense, de cara a una tercera jornada del Grupo D que tendrá a Boca visitando a Fortaleza en Brasil y a Sportivo Trinidense recibiendo al Nacional de Potosí.