Por qué Benzema juega desde hace casi cuatro años con una venda en la mano derecha

Lo de Karim Benzema es similar a lo de Luis Suárez cuando todavía usaba su venda por la lesión. Ahora el Pistolera la utiliza la utiliza por cábala y puede que con el momento que vive le francés, que el lunes consiguió su primer Balón de Oro, termine adaptando esta postura.

Lo cierto es que al delantero del Real Madrid lo ha acompañado la venda desde el 13 de enero de 2019. Ese día el Merengue se enfrentó con el Betis y Benzema, tras tropezarse con el español Marc Bartrase, se fracturó el dedo meñique de la mano derecha.

El ahora compañero de Fede Valverde se retiró del partido lesionado y desde entonces jugó con la venda. Los médicos le recomendaron que se operara, pero pasar por el quirófano significaba estar fuera dos meses.



Dos meses en un Real Madrid que no vivía el esplendor de ahora, hacía poco se había ido Cristiano Ronaldo, y no atravesaban su mejor momento. El goleador no se operó hasta fin de temporada, pero no cumplió con el periodo de recuperación y el hueso nunca se terminó de reunir.



Sufrió otro golpe y fue peor, necesitaba volver a operarse, pero Benzema nunca frenó esos dos meses para poder recuperarse. El francés suma 35 goles, 31 con el Madrid y cuatro en la Eurocopa, su segundo mejor registro de su carrera, mejorando los 30 que sumó en la temporada que se fracturó.

Su meñique llamó la atención este lunes en la entrega del Balón de Oro cuando el francés recibió el mayor galardón e hizo un gesto que dejó a la vista su fractura sin venda.