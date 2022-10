Diego Forlán: el crecimiento de Federico Valverde y cómo ve a Luis Suárez para Qatar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Forlán es palabra autorizada de la selección uruguaya y, en diálogo con ESPN, se refirió a varios temas vinculados a la Celeste: las cualidades técnicas de Federico Valverde, la continuidad con la que llega Luis Suárez al Mundial de Qatar 2022 y la capacidad de Uruguay para hacerle frente a los rivales.

El exjugador de Atlético de Madrid fue consultado acerca de si el Halcón es el jugador distinto que hoy tiene la Celeste y respondió: "Creo que sí, tuve la suerte de verlo debutar con 17 años en Peñarol". También habló de por qué él le decía Pajarito en su estadía en el aurinegro y se refirió a su desarrollo en aspectos extrafutbolísticos: "Para mí hasta el día de hoy es el Pajarito, le decíamos así porque tenía una voz finita. Mismo él era más tímido; hoy lo ves en las entrevistas y es un pibe más suelto".

Por otra parte, contó cómo ve al Pistolero, excompañero suyo en la Celeste, para la cita mundialista e hizo alusión a los desafíos que tendrá Diego Alonso: "A Suárez lo veo bien, tiene 35 años, viene de una actividad importante, pero es una situación compleja para el DT; Godín jugó poco y nada y después tenés a dos grandes delanteros que han dado y van a dar mucho y tenés que ver cómo gestionás los minutos. De ahí va el armado del equipo también, cómo hacés, porque también tenés a Núñez".

En cuanto a de qué manera percibe a Argentina para el Mundial, dijo: "A Argentina la veo bien; la veo entre 7 u 8 selecciones candidatas, nosotros (Uruguay) competimos y Argentina lo mismo. Yo lo veo a Brasil por encima de los demás en plantel, pero en 1990 también lo estaban y no lo ganó. Argentina en 1990 no ganó y tenía una selección espectacular. Vos sacás ventaja cuando tenés un plantel equilibrado. Generalmente los que terminan ganando son los que mantienen ese once inicial con el que arrancan".