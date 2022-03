Bauzá sobre una posible candidatura al Mundial 2030: "Queremos recorrer el camino"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sebastián Bauzá, director de la Secretaría Nacional del Deporte, viajó a Santiago para ver a la selección y entablar una reunión con su par trasandina, Alexandra Benado, con dos temas clave: los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y la candidatura de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay al Mundial 2030.

¿A qué se debe tu presencia en Santiago de Chile?

Tenía una reunión pactada con la nueva Ministra de Deportes de Chile que asumió hace poquito. Hay una agenda abierta para tratar por un lado los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde Uruguay va a tener una delegación muy importante por lo que necesitamos buscar hotelería y lugares de entrenamientos porque hay instancias clasificatorias a París 2024, y por otro lado hay idea de recuperar el tema del Mundial 2030 y esto que quede bien claro: dentro de la agenda país que tiene Uruguay.

La situación después de la pandemia cambió muchísimo, los gobiernos también cambiaron y hay que ver de qué manera nos podemos presentar primero a escuchar lo que pide la FIFA para este Mundial porque el mes que viene va a mandar una comunicación a todas las asociaciones miembro para ver quién se quiere presentar.

¿Hay expectativas por eso?

Ahí se va a definir por lo menos quiénes son los candidatos. Sabemos que Inglaterra se bajó, de China no se sabe nada, España y Portugal parecen estar y también Marruecos. Eso sumado a la posible candidatura de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. El tema pasa por ver cuáles son las realidades de cada país y qué es lo que puede llegar a presentar a nivel de infraestructura. Creo que Catar va a ser, en mi opinión, un Mundial con una infraestructura muy grande que después va a tener muy poca sustentabilidad aunque sabemos que algunos estadios se van a desarmar. Me tocó volver después del 2010 a Sudáfrica y la verdad que la situación de los estadios es calamitosa. Ese tipo de cosas no estamos dispuestos a que pasen en Uruguay.

¿Hay un lineamiento formal del gobierno al respecto?

La idea es realizar el camino. Capaz no se llega al 2030 pero sí puede ser muy interesante lo que podés lograr con eventos deportivos. Creo que la experiencia de la Copa Libertadores y Sudamericana en Uruguay nos abrió los ojos y nos demostró que podemos organizar eventos. Hay que ver cuántos estadios se necesitan para poder jugar y demás, pero todo esto no significa que el Mundial se va a hacer en Uruguay. Nosotros lo que queremos es recorrer el camino sobre una sustentabilidad y ver cuál es la situación de Chile, un país que cambió de gobierno y era de los que más había trabajado el tema de la organización.

¿Qué le falta a Uruguay para aspirar a ser sede?

Lo primero es que los cuatro países trabajemos en conjunto nombrando una entidad que lleve adelante esta candidatura sin importar los gobiernos del fútbol y nacionales. Por eso hay que aceitar primero las relaciones, algo que es fundamental. Después que la FIFA se de cuenta de que cada vez es más difícil, si aspira a un Mundial de 48 equipos, que un país solo sea sede. Y por último creo que debe darle lugar a las raíces, al lugar donde se jugó el primer Mundial y a los estadios en los que se han jugado grandes finales de la Copa Libertadores.

La marca del país

“La clasificación al Mundial de Catar es muy importante desde lo deportivo pero también para poder seguir mostrando el país al mundo. Uruguay apuesta muchísimo al Golfo Pérsico y si se explota bien esa presencia en la Copa del Mundo va a ser algo importante”, expresó Bauzá.