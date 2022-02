Sebastián Bauzá confirmó que sigue firme la candidatura al Mundial 2030 y que se planea un torneo para 2024

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noticia de que Reino Unido e Irlanda se bajaron de la candidatura para el Mundial 2030 llamó la atención y además quitó un competidor de la candidatura que conforman cuatro países de Sudamérica y que está integrada por Uruguay.

Nuestro país, junto a Argentina, Chile y Paraguay, apuestan a conformar una candidatura conjunta que hoy en día tiene como principales competidores a la de España-Portugal y China.

Lo cierto es que el hecho que desde el Viejo Continente se bajaran de la pelea generó la intriga sobre qué ocurría en Sudamérica, pero Sebastián Bauzá, Director de la Secretaría Nacional del Deporte, confirmó que "la candidatura está firme".

"Hoy por hoy no falta tanto y hay que comenzar a trabajar", sostuvo en diálogo con el programa 100% Deporte de Sport 890. "Me he reunido con los Ministros de Deportes de los otros tres países y estaban totalmente de acuerdo y la Conmebol sigue respaldando", afirmó.

"En abril de este año hay que presentar los proyectos para hacer el Mundial y estoy en contacto con el resto de los países para presentar un proyecto para el próximo congreso", manifestó Bauzá.

Quien fuera presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer también su postura de que no solo habría que celebrar el Centenario de la primera Copa del Mundo, sino que también habría que hacerlo de la primera vez que Uruguay fue campeón del mundo.

Y por eso Bauzá ya ideó un plan: "Hemos hablado con el embajador de Francia y hay que organizar algún evento en el Estadio Centenario con Francia (anfitrión de los Juegos Olímpicos de 1924), Suiza (el rival de Uruguay en la final) y Argentina o el último campeón de Catar. Se puede hacer un cuadrangular y hay que marcarlo porque hay mostrar que en 1924 Uruguay fue campeón de mundo".