Facundo Pellistri: "Yo estaba mentalizado que estar en la lista de reserva ya era el premio, ya era el pasito"

Facundo Pellistri, la figura de Uruguay en el triunfo 4-1 contra Venezuela de la última fecha de las Eliminatorias, habló en la mañana de este domingo respecto al momento personal que está atravesando. "Una primera convocatoria a la selección mayor siempre impresiona. Me llamó Darío (Rodríguez), me dijo que iba a ser reservado. Ya estaba muy contento. Después vino la convocatoria oficial y la titualridad, fue todo muy rápido", explicó.

En el programa Punto Penal (Canal 10), Pellistri dijo que "Diego (Alonso) desde que llegué me dio tranquilidad, no me puso esa presión extra, me dijo que buscaba características, que me venía siguiendo por más que en el último tiempo no había jugado mucho en el Alavés. Apostaba en mí por las condiciones que tengo, esa fue la confianza que me dio y yo la sentí, me puso de titular".

"Me puse muy contento con la reserva, me acuerdo que estaba mi familia acá. Yo estaba mentalizado que ese ya era el premio, ya era el pasito, pero luego salió la convocatoria, estaba, llego al complejo, Diego paró el equipo y vi que estaba de titular... Fue como decir, 'está llegando la hora y parece que voy a jugar'. Estaba mentalizado, traté de hacer lo mejor posible. La confianza de los compañeros y de Diego fue lo que me dejó tranquilo a la hora de poder jugar", agregó con claridad.

La gran jugada contra Venezuela

"Los jugadores, cuando no tenemos esa visibilidad en cancha, es un poco frustrante el no sentirse como recordado, porque uno, al estar todos los días entrenando y jugando, uno sabe hasta dónde puede ir o cuáles son tus condiciones, entonces yo confiaba en esas condiciones, pero sentía que no las estaba pudiendo aprovechar en la cancha, y no tenía esa visibilidad que me gustaría, entonces me puso muy contento cuando Diego me dio esa chance, porque era una oportunidad muy linda; obviamente que era una oportunidad muy complicada, porque hoy lo veo del lado lindo, pero también hay que saber que si las cosas no hubieran salido bien hubiese sido lo opuesto", explicó con naturalidad. "En la jugada del gol vi los huecos, me fui metiendo, y obviamente una vez que llegué al final y pudo ver a Giorgian, él se acerca al zaguero pero da ese paso atrás que me da una solución a mí, porque si él no lo hubiera hecho yo no tenía mucho pase. Cuando él patea y hace el gol es una sensación un poco de alivio de decir que salió bien".

El extremo, que en Uruguay jugó como cuarto volante, analizó: "En los entrenamientos hacemos estas cosas (los movimientos que se dieron puntualmente en el segundo gol), tratamos de buscar siempre la forma óptima de poder salir de atrás sin la necesidad de hacer muchos toques de más, o hacer 20 toques para salir de atrás, sino buscar la ventaja todo el tiempo y si podemos salir de atrás en dos o tres toques ya ponernos e ventaja, lo hacemos. Un poco explicó eso (Alonso), de estar bien abiertos. En la jugada Diego (Godín) tenía la chance de conducir, conducir hasta fijar alguien del otro equipo y enseguida jugar para poner la ventaja, y así recibí yo la pelota, logré recibirla abierto, y se ve en la jugada que él sigue corriendo para llevarse una marca, bueno él después en el vestuario me jodía cómo no se la di, que había salido a toda velocidad. Ese movimiento que hizo me ayuda a mí a poder encontrar más huecos y poder ir metiéndome y así pudo salir la jugada. Todos los movimientos de los compañeros, el desdoble, se trabaja en video y en cancha y Diego (Alonso) lo fue trabajando para poder tener esas herramientas para vernos más cómodos en la cancha".

Pellistri fue aún más lejos en la explicación: "Ese segundo de Godín hace que el lateral se abra un poco, entonces ese hueco que queda es el que yo ataco rápido porque si Godín no hubiese pasado, se me quedaba a mí la línea de los tres defensas mucho más junta, entonces ese hueco no lo hubiese podido encontrar".

"Uno trata de alejarse de todo, pero es casi imposible que no te lleguen los comentarios o que te llegue por amigos o lo que sea. Estaba tranquilo que había gente que confiaba, y lo que más me interesaba es que el entrenador confiaba en mí, obviamente que los partidos son complicados, están los nervios, presiones, es parte del deporte y hay que saber jugar con eso. Diego me dijo antes de Paraguay que también me dio la oportunidad porque él me venía siguiendo, también en mi etapa de Peñarol, había visto que podía afrontar ese tipo de presiones y que por eso también me dio esa chance", comentó Pellistri en Punto Penal.

El apoyo de los referentes

El actual jugador del Alavés, que está cedido desde el Manchester United, habló también de los gestos de los referentes. "Los referentes son los que uno siempre mira, uno trata de respetar los lugares. Cuando un referente te trata de igual a igual, que un referente está arriba tuyo, no te mira raro, te ayuda, se pone atrás tuyo en la fila, todos esos detalles van sumando al equipo. En todo momento colaboran, ayudan, te preguntan si necesitás algo, por más que hayas llegado hace un día, ellos respetan todo y eso es fundamental para el equipo y para el grupo. Hablamos que los jóvenes no nos teníamos que sentir presionados, que teníamos que tirar del barco porque somos los de mayor juventud, somos los que tenemos que hacer el desgaste más grande, tratar de empujar al barco con toda, y los de experiencia resolver en los momentos más difíciles", contó.

Por último, sobre el momento de cantar el Himno Nacional, Pellistri reconoció que "tenía un cagazo bárbaro" y añadió que "yo le decía a mi familia, lo disfrutan más ellos que yo en ese momento. En ese momento, además de cantar el Himno, estás muy mentalizado en lo que tenés que hacer, en las posiciones de la pelota quieta, en qué posición tenés que ocupar cuando hay un córner, todas esas cosas. Tratás de disfrutarlo, pero es complicado por el grado de concentración que hay. Lo disfruto muchísimo ahora, más distendido".