Diego Alonso: los próximos desafíos al frente de la Celeste y 10 preguntas a responder

Uruguay estaba en una situación comprometida previo al inicio de la pasada doble fecha, ganó los dos partidos y hoy la posición en las colocaciones es totalmente distinta, al punto que la Celeste quedó en zona de clasificación directa al Mundial y dependiendo de sí mismo para llegar a Catar 2022. Gran parte del mérito hay que atribuírselo sin lugar a dudas a Diego Alonso, que logró en muy poco tiempo llegarle al futbolista, trasladarle su idea, su impronta, y generar que se pudiera ver su sello en los dos encuentros. Porque la selección uruguaya ganó con autoridad tanto contra Paraguay como frente a Venezuela el martes.

Ahora los desafíos para el Tornado de cara al futuro son muchos. La gestión del plantel, decidir qué hará en determinadas situaciones particulares, el manejo del equipo y buscar, ni más ni menos que en la próxima fecha, abrochar el boleto a la Copa del Mundo que se jugará entre noviembre y diciembre. Como es sabido, y gracias a los puntos que dejó Perú contra Ecuador en Lima, si Uruguay derrota a los Incaicos en el Centenario y Chile pierde o empata frente a Brasil como visitante, el objetivo se cumplirá y ¡con una fecha de anticipación! Algo totalmente impensado tras el 0-3 de octubre contra Bolivia en La Paz, que dejó a los celestes en el séptimo lugar, solo superando a Venezuela, Paraguay y Bolivia.

Ya pasó el debut de Alonso y la expectativa por ver el funcionamiento del equipo con un técnico diferente a Óscar Tabárez después de 15 años, y ahora es tiempo de lograr afianzar una idea, y con más semanas para que el Tornado y su cuerpo técnico preparen los próximos partidos del 24 y 29 de marzo.



“Me preparé durante mucho tiempo para tener una buena metodología de selección, darles herramientas en poco tiempo, pero son ellos (los jugadores) los que las aplican. El mérito es 100% de los futbolistas”, insistió una y otra vez Alonso en la conferencia de prensa tras el 4-1 a Venezuela, mientras que la mayoría de los futbolistas destacaron todo lo que le proporcionó el cuerpo técnico para salir a jugar estos encuentros sin detalles dejados librados al azar.

¿Qué pasará con el arquero? ¿Qué sucederá cuando estén a disposición Matías Vecino y Lucas Torreira? ¿Cómo seguirá la situación de Nahitan Nández? ¿Nicolás De la Cruz con más minutos será parte del plantel? ¿Cómo hace el DT para mantener a todos motivados? Son todas preguntas que tienen que ver con la gestión del plantel y que en estas próximas semanas el Tornado deberá evaluar. Claro que todo se hace más fácil ganando. Y más dependiendo de sí para lograr el objetivo.

10 PREGUNTAS - 10 RESPUESTAS

1) ¿Qué ocurrirá cuando regrese Muslera?



En Galatasaray tienen la ilusión de que Nando vuelva a atajar a principio de marzo, por lo que llegaría con poco rodaje a la próxima doble fecha. Es probable que siga atajando Sergio Rochet.



2) ¿Seguirá Ronald Araújo como lateral?



Aunque no es su posición habitual, todo hace indicar que sí. Alonso demostró que no fue por un partido puntual que lo puso ahí, sino porque tiene la confianza que es el mejor para ese puesto.

3) ¿Qué pasará cuando vuelvan los volantes?



Es una de las principales interrogantes porque Bentancur y Valverde juntos la rompieron. Dependerá del rival si entra algún volante de las características de Matías Vecino o Lucas Torreira.



4) ¿Quién saca del equipo a Facundo Pellistri?



Nadie. Después de lo que demostró contra Venezuela sería inimaginable pensar en una oncena sin el joven jugador del Alavés. Fue uno de los factores desequilibrantes del martes a la noche.



5) ¿Qué pasará con Guillermo Varela y Alfonso Espino?



Son dos jugadores muy bien considerados por Alonso y que no estuvieron en la lista por no tener el cuadro de vacunas anticovid correspondiente, aspecto que los dos solucionarán para marzo. Al menos Varela, podría ser convocado como recambio para Araújo, aunque también está Damián Suárez en esa posición. Para el Pacha la situación es más compleja por las muy buenas actuaciones de Mathías Olivera y porque para el Tornado el recambio es Matías Viña.



6) ¿Nico De La Cruz con rodaje estará?



Lo más factible es que sí. No estuvo citado por el Tornado para esta doble fecha debido a que se acaba de recuperar de una larga e incómoda lesión y estaba sin actividad en el último tiempo.

7) ¿Cuántos jugadores no tuvieron minutos?



Sosa, Campaña, De Amores, Coates, Viña, Lele Cabrera, Torres, Ocampo, Gorriarán, Nico López, Torreira y Diego Rossi, estos últimos dos a causa del covid-19. Fueron 12 futbolistas en total.



8) ¿Qué pasará con Nahitan Nández?



Aunque nadie lo dijo públicamente, y el DT prefirió evitar hablar de jugadores que no estaban en la lista, Nández sigue estando en la órbita de la selección a la espera de cómo se dirima su situación judicial.

9) ¿Qué jugadores perdieron pie con la nueva conducción?



Notoriamente Viña es uno respecto al anterior proceso de Tabárez. Brian Rodríguez, Joaquín Piquerez, Gastón Pereiro, Álvarez Martínez son otros casos. También Martín Cáceres, aunque entró para jugar los últimos minutos.

10) ¿Qué necesita Uruguay para clasificar?



Para hacerlo en la próxima y penúltima fecha, la Celeste precisa vencer a Perú el 24 de marzo en el Estadio Centenario y que Chile pierda o empate con Brasil. De esa forma Uruguay se asegurará el cuarto puesto de las Eliminatorias.