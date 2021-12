Con las banderas de Nacional y Uruguay, Santi Rodríguez y Nico Acevedo celebraron el título de la MLS con New York City

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

New York City hizo historia en la MLS de Estados Unidos y se consagró por primera vez campeón de la competencia. Lo hizo con presencia uruguaya porque Santiago Rodríguez y Nicolás Acevedo forman parte del plantel del City.

El título no se dio de forma sencilla ya que si bien se puso en ventaja a los 40', gracias a un gol del Taty Castellanos, ex-Montevideo City Torque, en el tercer minuto de descuento lo empató el chileno Felipe Mora para Portland Timbers.

Santiago Rodríguez en la final entre Portland y New York City. Foto: AFP.

Santiago Rodríguez fue titular y jugó 80' antes de que el entrenador lo sacara para sumar un hombre más de marca cuando todavía su equipo estaba 1-0 a favor, mientras que Nicolás Acevedo estuvo entre los relevos, pero no ingresó.



Tras el empate 1-1 en los 90', el juego se fue al alargue y como el marcador no se movió fueron a la definición por penales donde New York se impuso 4-2.