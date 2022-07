Balbi sobre Diego García: "La fiscal no se opuso a que el jugador viniera a vivir a Uruguay y que jugara en Nacional"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alejandro Balbi, vicepresidente de Nacional, dio su punto de vista sobre la contratación de Diego García, que ya está encaminada y que se haría oficial el próximo miércoles, después de que el martes los tricolores jueguen el partido de ida de la Copa Sudamericana contra Unión en Santa Fe.

"Es cierto que el jugador tiene una denuncia instaurada en La Plata desde hace un año y medio. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario", comentó Balbi en el programa Punto Penal, de Canal 10.

"Acá Nacional, y asesorado por mí, siempre va a primar los valores legales por encima de lo político. Quizás lo políticamente correcto es no meternos en un problema, decir 'no, mirá, este jugador no me gusta, me gusta aquel que tiene tal o cual cualidad'. Diego García es tan inocente como yo o como vos, esa es la realidad. Cuando haya una sentencia condenatoria y firme, ahí nos sentamos desde otra perspectiva para hablar", agregó el vicepresidente tricolor.

"Es una denuncia que existe hace un año y medio en un tribunal de La Plata, que está elevada a juicio oral, que está apelada, quiere decir que ni siquiera está firme que el jugador sea llevado a juicio, por lo cual no es ni siquiera seguro que el jugador vaya a juicio por una denuncia de una persona del sexo femenino. Es más, en contacto con abogados que lo defienden en Buenos Aires, cuando se pidió autorización para que el jugador viniera a vivir a Uruguay, la fiscal del caso no se opuso a que el jugador viniera a vivir a Uruguay y que jugara en Nacional. Y los abogados de la presunta víctima que denunció el hecho ni siquiera se presentaron, por lo cual no se opusieron a que Diego García viajara al Uruguay. Desde el punto de vista jurídico esa es la situación. Lo hemos hablado con el presidente y es un tema que venimos manejando no desde ahora, sino desde principio de año, con su representante y con el jugador. Esa es la situación jurídica por la cual yo voy a bregar en la Comisión Directiva para que Nacional respete dentro del principio de legalidad, que es lo que siempre bregamos en Nacional: todo lo que está dentro de la ley es permitido y lo que está afuera, no", profundizó Balbi.

El abogado señaló que "con el criterio que lamentablemente está imperando en Uruguay y en distintas tierras de Latinoamérica, estamos tirando por tierra o poniendo debajo de la alfombra, principios que son constitucionales: no puede ser que una persona que solamente sea objeto de una denuncia sea apartada de su cargo, de su función o de su trabajo. Porque yo mañana voy a jugar la final de la Copa Sudamericana contra con un equipo que ande bárbaro y entonces, voy, contrato a una persona y lo denuncio al nueve rival por abuso sexual o lo que fuera, entonces con ese criterio lo saco del partido o de su actividad deportiva. No es serio. Para ese existe el poder judicial, que es quien dicta o quien dice que una persona es culpable o es inocente. Hoy esta persona, puede ser García, puede ser Pérez, Martínez o Balbi, es inocente. Eso es el resumen de lo que le informé al presidente y al área deportiva del club. Somos coherentes y así actuamos, como no actúa la mayoría de las instituciones o de la gente, que es mucho más fácil jugar para la tribuna y no comprarse un problema".

Por último, Balbi afirmó que "acá hay que aplicar el principio de legalidad y acá el principio de legalidad es que esta persona tiene una denuncia. Hay un montón de denuncias sobre personas que después terminan siendo inocentes, ¿Quién le devuelve a esa persona x su vida durante dos o tres años? ¿Quién le devuelve su trabajo? ¿Quién le devuelve su dignidad? Hoy en día son peores las condenas sociales que las condenas judiciales".