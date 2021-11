AUDAF declaró persona no grata a Matto y él respondió: "Son impresentables, defienden lo que les hace daño"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) declaró persona no garata al exárbitro Julio Matto por sus palabras en una entrevista de Punto Penal (Canal 10). Algunas de sus declaraciones fueron: "Veo que hay cosas que no se cobran porque hay orden de no cobrar", "ven lo que quieren ver", además de tratar de "impresentable" a los directivos.

Parece ser que la gremial ya había tomado la decisión en la noche del lunes, pero, tal y como replicó el exjuez sobre las 11 de la mañana a través de su cuenta de Twitter, hasta antes del comunicado no había sido informado. "No fui comunicado de tal decisión. Sobre las acciones legales solamente digo que las hagan si entienden necesario, pero solo digo que se atengan a una contrademanda. Tengo las cosa claras. ¿Por qué no me citaron para decírmelo personalmente?", agregó.

Este martes alrededor de las 13 horas la Asociación expidió el comunicado y argumentó su postura teniendo en cuenta los dichos de Matto en el programa el pasado domingo, en los que lo acusan de haber tratado a la directiva de "corrupta".

Una vez hecho público el comunicado, Julio Matto no dudó en responder y explicó su primera sensación respecto a estas palabras. "Me llama a risa porque realmente me confirma que son impresentables y que no entienden que las cosas que están defendiendo son las que les están haciendo daño”, dijo en comunicación con Quiero Fútbol (Sport 890).

"Cuando yo hablo del tema del video editado y de que se hicieron cosas premeditadamente para esconder irregularidades, que después el video salió a las diez de la noche y a la una de la mañana aparece en su totalidad. Gente que no tenía que estar en la cabina VAT, un quality manager (que voy a dar el nombre: Marcelo de León) interviene cuando no tiene que hacerlo. Uno lo que dice es que realmente esto que están defendiendo los árbitros que yo digo que es corrupción, sí es un acto de ello. Eso hace que quienes van a arbitrar el fin de semana y tienen que dar la cara vayan con una mochila de 200 kilos, porque los que tienen que corregir a los árbitros cometen hechos irregulares y los quieren esconder a través de un video editado. Entonces, ¿yo como juez, cómo me tengo que sentir cuando entro a una cancha y el hincha, el dirigente y el jugador me grita 'Matto corrupto' y yo tengo que agachar la cabeza? Me están tirando un fardo arriba, no me están defendiendo, me sacan un comunicado por algo que sucedió y defienden las cosas que le hicieron daño a ellos", explicó.

Matto recordó el episodio de la jueza Claudia Umpierrez y expresó: "Son impresentables. Peñarol sacó un comunicado con nombre propio de dos árbitros y no movieron un pelo. Son impresentables porque a Claudia le soltaron la mano y le quisieron hacer un sumario por unas declaraciones que hizo en un canal de televisión, y tuvo que llevar de testigos a exárbitros como Filippi y Carlos Velázquez para defender su posición. Hablo de dos integrantes de AUDAF que le dieron prestigio a la agremiación".



"Me tiene caliente. Esta Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol no representa al arbitraje; esta corriente, que no son todos, porque los jóvenes que recién empiezan no abren la boca. Si el año pasado sacaron como a 30 de un plumazo porque no estaban con la corriente que dirige a la agremiación", añadió.

"La AUDAF era digna"

"Voy a hablar caliente porque es mi carácter. En la AUDAF que yo estuve, y la que había antes que yo, era una AUDAF digna, que esta no es. En mis tiempos se llamaba a la dirigentes corruptos y los encarábamos y le decíamos 'ustedes son corruptos' los llevábamos a la sede de AUDAF y se lo decíamos en la cara. Los árbitros uruguayos éramos reconocidos en América porque no nos cagábamos ni nos vendíamos. Yo no estoy diciendo que ahora se vendan, pero sí digo que no tienen personalidad. A nosotros nos llamaban de la Federación de Colombia, de Chile, de Ecuador y para hacer finales de Copa Libertadores y los partidos más importantes. Yo fui invitado a Brasil durante cinco años consecutivos a hacer clásicos y después fui contratado. ¿Por qué? Nos lo decían: ‘A los uruguayos los queremos porque no se cagan, tiene personalidad’. Y estos que están en AUDAF ni siquiera defienden a sus asociados. No los defienden porque usan la agremiación como trampolín para ascender. Lo que les molesta es que yo diga las cosas como son y no las pueden desmentir. Me querían sacar por una frase fuera de contexto", sostuvo el exjuez.

"Yo dije ‘hay orden de no cobrar’, cuando antes en la entrevista hablo de que los árbitros no entran a la cancha con equilibrio emocional. Te pongo como ejemplo al presidente de la delegación que hizo el partido Nacional-Liverpool, que no le saca la segunda amarilla a Almeida y la ve todo el mundo, hasta el técnico que lo sacó y lo dejó en evidencia. Entonces lo que yo estoy diciendo es que ven lo que quieren ver, pero eso por un tema cognitivo, de que están estresados, están mal equilibrado emocionalmente, entonces Jimmy Álvarez ve la jugada y él sabe bien que la segunda amarilla, pero no se anima a sacar la segunda amarilla porque mide las consecuencias, porque hay un ambiente que está en contra de ellos. Y te sacan un comunicado después por decir las cosas que realmente están sucediendo. Yo no quiero decir el árbitro sea malintencionado, pero se autopresiona, entonces a mí me da risa que saquen un comunicado queriendo tapar un error de ellos por no tener la personalidad suficiente.

Yo no estoy diciendo que hay orden de no cobrar penales contra un equipo, no, digo que lo que tienen que tener es dignidad. Me sacan y me ponen exsocio, yo no soy exsocio. Soy socio honorario por estatuto porque yo fui árbitro, entonces sigo siendo socio. Me amenazan con denunciarme penalmente, que la hagan, pero que después aguanten la contrademanda, porque yo sé muchas cosas del hasta del presidente", concluyó Matto de manera contundente y sin pelos en la lengua.



Dos por uno en comunicados

Lo cierto es que la AUDAF terminó lanzando dos comunicados en menos de cuatro horas. El primero fue en calidad de rechazo a las amenazas que recibió su presidente, Yimmy Álvarez, en los últimos días y demostrando el apoyo respecto al mismo.



"Cobrá bien mañana. Cobrá bien porque vamos a quemar todo. Son ladrones", fueron algunas de las amenazas que recibió el juez según el programa De Fútbol se habla así (Directv) previo al duelo entre Liverpool y Nacional del viernes pasado, pero que el juez recién denunció como intimidaciones este martes por la mañana.