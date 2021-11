Ignacio Alonso fue amenazado de muerte por hinchas de Peñarol; Ruglio repudió los hechos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), recibió amenazas de muerte en su celular, informó el programa "Punto penal" (Canal 10) y confirmó Ovación con fuentes del Ejecutivo.

El presidente de la AUF recibió varias fotos de personas que se presentan como hinchas de Peñarol. Las imágenes contienen armas de fuego desde un centro penitenciario.

Una de las fuentes consultadas por Ovación confirmó las amenazas recibidas por Alonso, pero aseguró que no tiene claro si este finalmente hará la denuncia. Ovación intentó comunicarse con Alonso, sin éxito.



El pasado viernes, un centenar de hinchas aurinegros se autoconvocaron para manifestarse en la AUF por su molestia por la resolución del fallo entre Nacional y Cerro Largo, que se resolvió a favor de los tricolores, y porque se sienten perjudicados por los últimos fallos arbitrales.



El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, estuvo este domingo en "Punto penal" y se refirió a dicha molestia: "Este campeonato me da asco, pero nunca en mi vida voy a decir que los árbitros nos robaron. Este campeonato está viciado de nulidad".



"Debimos llegar al partido del fin de semana con el campeonato definido y deberíamos ser campeones. No necesitábamos que pasara esto. Le digo a Nacho Alonso que están jugando con nuestro trabajo, ustedes hacen la vista gorda. Es bochornoso", agregó.



Respecto a las amenazas que sufrió Alonso, repudió los hechos: "Procuro seguir yendo a la tribuna, siempre pido lo miso, no quiero tener guardia al costado, no quiero sentir lo que no me gustó nunca ver".