Ignacio Ruglio: "Ya todo el mundo siente asco de lo que hicieron"

Peñarol se juega esta tarde ante Progreso (16:30) la chance de seguir como líder del Torneo Clausura y la Tabla Anual a solo una fecha del cierre del Campeonato Uruguayo, pero de todas maneras vive horas de mucha turbulencia.

El Consejo de Liga realizado en la noche del miércoles dispuso que la fecha 14 se debía disputar de todas maneras pese al pedido de los aurinegros y de Cerro Largo para que no se juegue hasta conocer el fallo de los puntos del duelo entre arachanes y Nacional.

Horas previas del encuentro ante el Gaucho en el Parque Capurro el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, publicó un mensaje a través de su cuenta de WhatsApp.



"Todo el fútbol uruguayo sabe para donde van a ir esos puntos y todos sabemos que el poder que tienen es tan grande que van a lograr llevarlo a comunicar la decisión (que ya la tienen) en el momento que tengan todo el panorama completo y claro", expresó.



"Todos sabemos lo que pasó con los árbitros este año y quienes lo manejan y su vinculación con este Ejecutivo. Nada nuevo bajo el sol. Solo que esta vez decidieron ir hasta el fondo sin medir consecuencias de imagen ni costos y cuando eso pasa en cualquier ámbito de la vida se empieza a acercar el fin", agregó.

"Ya todo el mundo siente asco de lo que han hecho y ya está manchado en la cabeza de todos los actores del fútbol", cerró Ruglio el primero de sus mensajes.



En referencia al segundo, mediante la misma vía agregó: "Hoy nos jugamos una final y a pesar que sabemos que solo jugamos contra 11 tenemos que estar concentrados en ganar y no protestar".



"No nos sirve perder foco del partido con algo que sabemos que aunque protestemos lo van a hacer igual, porque sabemos que ahora van a intentar terminar lo que empezaron. Juntos podemos, juntos no nos ganan ni jugando con 20. Vamos nosotros y a dejar la vida hoy. Peñarol y corran perros", sentenció.