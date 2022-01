Atlético de Madrid: qué dicen los medios españoles sobre la crisis del equipo, Suárez y Simeone

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"En las buenas y en las malas, siempre…", fue el mensaje que compartió la cuenta oficial del Atlético de Madrid minutos después de la derrota ante Real Sociedad que eliminó a los Colchoneros de la Copa del Rey.

Otro equipo vasco, el Athletic de Bilbao, lo había eliminado pocos días atrás de la Supercopa de España y el momento que atraviesa el equipo de Diego Simeone en la liga no hace más que poner un manto de dudas sobre el plantel y el proyecto del Cholo.

A pocos días de haber cumplido 10 años al frente del equipo de la capital española, el entrenador es uno de los apuntados de la crisis del club, pero también lo son los jugadores y entre ellos, Luis Suárez.

El diario AS el día después de la derrota del Atlético de Madrid ante Real Sociedad.

"A Simeone no le queda otra que hacer ver a sus futbolistas que confía en ellos, pero el rendimiento global durante los dos últimos meses no ofrece muchas certezas a las que agarrarse para creer", expresa el diario AS de España.

"Los resultados son pobres, muy pobres, pero sorprende aún más ver a este Atleti tan poco competitivo. Es difícil rescatar a un jugador y considerarlo indiscutible ahora mismo", agrega el medio.

"Luis Suárez se ha quedado seco y ha perdido la vitola de indiscutible, pero Cunha, que iba a más, no ha aprovechado la oportunidad para tirar la puerta abajo", sostiene en relación al Pistolero.

El diario Marca, otro de los más importantes del Viejo Continente, optó por realizar una encuesta en relación al salteño y si bien está claro que los que votan son todos los lectores y muchos no son hinchas de Atlético de Madrid, la respuesta es contundente: "Lo vendería ya".

Esa respuesta ante la pregunta a qué harías con Luis Suárez suma el 55% de los votos y supera por amplia mayoría al "trataría de venderlo, pero en verano (de Europa)" que alcanza el 29% y "me lo quedaría otra temporada" que apenas suma 16%.

La encuesta sobre qué hacer con Luis Suárez. Foto: Captura.

En la pasada jornada Luis Suárez volvió a ser suplente e ingresó a los 55' cuando el partido ya estaba 0-2 en contra para el Atlético de Madrid y poco pudo hacer para revertir la situación.

Como si eso fuera poco, un solo gol en los últimos 11 partidos que disputó con el Atlético de Madrid generó más polémica en relación al Pistolero lo que también es clave de cara a la selección uruguaya y los partidos que afrontará en las Eliminatorias en los próximos días.

¿Qué le queda al Atlético? Estando a 16 unidades del líder, Real Madrid, pese a contar con un partido menos, deberá optar por achicar todo lo posible esa diferencia y mientras tanto poner todas las energías en el que tal vez sea el torneo más complicado: la UEFA Champions League.

El equipo Colchonero sabe que el próximo mes asumirá una llave vital cuando se enfrente nada menos que al Manchester United de Cristiano Ronaldo y Edinson Cavani.