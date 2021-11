Atención Uruguay: así serán los cruces del Repechaje para el Mundial de Catar 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La FIFA dio a conocer este viernes los cruces de los Repechajes de Europa y también los intercontinentales para el Mundial de Catar 2022 que se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre del próximo año. El quinto de las Eliminatorias Sudamericanas enfrentará al ganador de la fase preliminar de las Eliminatorias de Asia en partido único.

En la ceremonia que contó con figuras como Christian Karembeu, Lothar Matthäus, Tiago Mendes y Pablo Zabaleta, el organismo rector del fútbol mundial realizó el acto que tiene vital importancia para varias selecciones que aún buscan su boleto para la Copa del Mundo.

Manolo Zubiría, director de Competiciones de la FIFA, ofició como maestro de ceremonias de los sorteos de Europa y del Repechaje intercontinental. Además, como presentadores estuvieron Samantha Johnson, incluida en la lista de las 20 personas menores de 40 años más influyentes de Gran Bretaña, y Adriano del Monte, el apreciado periodista deportivo italoaustraliano que cubrió las tres últimas ediciones de la Copa Mundial de la FIFA (2010, 2014 y 2018).



Repechaje de la UEFA

Los 12 países que avanzaron al Repechaje de la UEFA quedaron divididos en tres grupos de cuatro países cada uno pero con la particularidad que serán con cruces de eliminación directa.

Los ganadores de cada serie avanzarán a la semifinal y luego a la final. El vencedor de cada una de las tres finales logrará su boleto para el Mundial de Catar 2022.

Así quedaron los cruces del Repechaje de la UEFA

Grupo A

Escocia vs. Ucrania

Gales vs. Austria

Grupo B

Rusia vs. Polonia

Suecia vs. República Checa

Grupo C

Italia vs. Macedonia del Norte

Portugal vs. Turquía



Copa del Mundo de la FIFA. Foto: EFE.

Repechajes intercontinentales para Catar 2022

Conmebol, Concacaf, Oceanía y Asia tendrán un clasificado al Repechaje intercontinental que otorgará dos cupos más para la Copa del Mundo de Catar 2002.

En esta oportunidad las series serán a partido único y en cancha neutral con los encuentros a disputarse en junio de 2022.

Por Conmebol el participante será el quinto clasificado de las Eliminatorias Sudamericanas, mientras que por Concacaf competirá el cuarto de la ronda preliminar, por Asia el ganador de la Eliminatoria de la ronda preliminar y por Oceanía también, el vencedor de la ronda preliminar.

Los cruces serán los siguientes

Asia vs. Conmebol

Concacaf vs. Oceanía