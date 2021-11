Diego Lugano: la salida del maestro Tabárez y qué dijo cuando le preguntaron por Gallardo y Aguirre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Lugano, excapitán de la selección uruguaya, opinó sobre el cese del maestro Óscar Tabárez al frente de la selección uruguaya luego de 15 años.

"Era evitable esto que pasó. La figura del maestro es tan grande, tan importante, que lo tendríamos que haber cuidado y protegido mejor. De acá a 20 o 30 años el fútbol uruguayo va a necesitar de una referencia cuando miremos para atrás", comentó en diálogo con ESPN.

"Este desgaste que se generó era evitable. El maestro se merecía que todos lo hubiésemos protegido un poco mejor y mucho más conociendo la personalidad que él tiene. Estaba completamente comprometido con el proceso. Era su vida", agregó.



"Creo que nos hicimos mal a nosotros mismos", remarcó la Tota.



Respecto sobre si el exzaguero fue consultado por la continuidad o no de Tabárez, dijo: "Obviamente no tuve participación. Tengo una opinión formada desde hace mucho tiempo de lo que no podía pasar y lo que no podía pasar era esto".



La Tota no quiso hablar sobre nombres para sustituir a Tabárez. "Si opino algo en Uruguay tiene un peso diferente a que hable cualquiera. Puede hablar el presidente Lacalle Pou, pero yo no puedo", sostuvo entre risas.



De todos modos sobre Marcelo Gallardo, nombre que le interesa a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), afirmó que "es el mejor entrenador del continente" y "eso es indiscutible".



Pese a ello, aclaró: "Confío mucho en los jugadores y creo en mis excompañeros: el Faraón (Godín), Luisito Suárez y Nando Muslera (...) Los tres están en el momento de mayor entrega a la selección. Cuando las cosas no salen, comenzás a notar deficiencias físicas, pero ellos están y están y están. Y ponen la cara y el pecho y si no tienen que jugar en sus clubes para cuidarse las nanas y venir a la selección lo hacen".



Lugano dijo que "hoy están siendo criticados", pero que pueden pasar "a la historia" junto a Pedro Virgilio Rocha si consiguen la clasificación para un cuarto Campeonato del Mundo.



Finalmente Lugano fue consultado sobre la posibilidad de que el nuevo DT de la Celeste sea Diego Aguirre, exentrenador suyo en sus inicio en Plaza Colonia y con quien trabajó en São Paulo​ cuando se desempeñaba como Gerente de Relaciones Institucionales: "Uruguay tiene técnicos capacitados para dirigir a la selección. Es una decisión de la AUF. No quiero opinar ni instalar nada".



La Tota hizo hincapié en que lo importante es que "faltan cuatro fechas todavía y depende de nosotros" para ir al Mundial de Catar 2022.