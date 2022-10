Semifinales Copa AUF Uruguay: se barajan dos fechas para La Luz-Peñarol y Defensor Sporting-Progreso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Luz derrotó a Rampla Juniors y se convirtió en el rival que Peñarol esperaba para las semifinales de la Copa AUF Uruguay. De la llave entre los aurinegros y el Merengue de Aires Puros saldrá el primer finalista, que hará frente al vencedor de la otra semifinal entre Defensor Sporting y Progreso.

Este último duelo fue puesto en duda esta mañana luego de que el elenco de la Teja se mostrara descontento con el pedido de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) de cambiar las fechas.

Aún resta definir cuál dupla jugará qué día, pero, si el Gaucho no se baja de la competencia, las semifinales de ida serán el 26 y el 27 de octubre y las de vuelta el 2 y 3 de noviembre. Cabe recordar que la final será a un único partido, al igual que se desarrolló todo el resto del torno.

Detalles de las semifinales Copa Uruguay

IDA



Progreso vs. Defensor Sporting

Estadio Paladino

26 o 27 de octubre

Horario a confirmar



VUELTA



Defensor Sporting vs. Progreso

Estadio Luis Franzini

2 o 3 de noviembre

Horario a confirmar



IDA



Peñarol vs. La Luz

Estadio Campeón del Siglo

26 o 27 de octubre

​Horario a confirmar



VUELTA



La Luz vs. Peñarol

Estadio a confirmar

2 o 3 de noviembre

Horario a confirmar