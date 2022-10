Copa AUF Uruguay: Progreso analiza bajarse por postergación de las semifinales a pedido de la Mutual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A pedido de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP), las semifinales de la Copa AUF Uruguay se postergarán una semana. Los encuentros de ida se jugarán la semana del 26 de octubre y los de vuelta la semana del 2 de noviembre.

Las llaves del torneo son las siguientes: Defensor Sporting-Progreso y Peñarol contra el ganador de Rampla Juniors y La Luz (juegan hoy a las 16.00). Las semifinales se jugarán en formato de ida y vuelta y la final en partido único en el Estadio Centenario.

Este cambio en el calendario provocó la molestia del equipo de La Teja. "Los jugadores de Progreso no estaban al tanto de la Asamblea de la Mutual. La Mutual le pidió a la AUF y la AUF acató. No hay transparencia, ni organización. Vamos de mal en peor", dijo el DT Carlos Canobbio a "Vamos que vamos" (radio Uruguay).



"Está la posibilidad de bajarse de la Copa Uruguay. Estas cosas hacen ruido. Para mí todo es política", agregó.

Consultado sobre esto el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, señaló que apela a que todo se desarrolle con normalidad y añadió que en caso de que Progreso decida no presentarse deberá enfrentar sanciones.



"La Mutual pidió muy especialmente no tener partidos en esa fecha porque se va a tratar el convenio colectivo. Es un pedido de los jugadores, no es un tema caprichoso, hay que ser comprensivos", expresó en "100% Deporte" (Sport 890).