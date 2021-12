Qué es una arritmia cardíaca, el motivo que llevó al Kun Agüero a dejar el fútbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con lágrimas en los ojos, Sergio Agüero anunció este miércoles su retiro del fútbol profesional. A los 33 años, el hasta entonces delantero del Barcelona dejó la actividad por una arritmia cardíaca.

¿De qué se trata? Es un trastorno del ritmo, un latido irregular del corazón. Surge cuando se generan los impulsos eléctricos que derivan en que los latidos no funcionen correctamente.

Las arritmias se pueden dividir en dos grupos: crónicas (las que son permanentes) y paroxísticas (en ocasiones).



La forma más usual de diagnosticarla es a través de un electrocardiograma. La otra es por intermedio de un holter, un dispositivo que capta los latidos del corazón durante al menos 24 horas.



Los estudios a los que se sometió el Kun en el último tiempo luego de sufrir una arritmia en pleno partido entre Barcelona y Alavés confirmaron que no está apto para la práctica de alta competencia.



El pasado 30 de octubre, el delantero argentino se tomó el pecho durante el encuentro por la LaLiga. Tras dar indicios de dificultades para respirar, fue atendido por los médicos del equipo y, tras algunos minutos, lo obligaron a a retirarse del cotejo.



Este miércoles, explicó: "Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Y nada, es un momento muy duro, pero estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes. Así que estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar. Hace 10 días tomé la decisión. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas".