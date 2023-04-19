Arabia: piden deportar a Cristiano Ronaldo, que fue provocado con cánticos a Messi y reaccionó con polémico gesto

Una multitud de hinchas saudíes se pronunciaron este miércoles a favor de la la "deportación" de Cristiano Ronaldo del país, después de que el futbolista se agarrara los testículos al escuchar cánticos de aficionados que coreaban el nombre de Lionel Messi. El gesto fue grabado desde la tribuna al final del encuentro que disputaron el martes su equipo, el Al Nassr, y el Al Hilal.

La abogada Nouf bin Ahmed dijo en Twitter que presentará una denuncia a la Fiscalía Saudí contra Cristiano Ronaldo, al que acusó de cometer "un delito de indecencia pública".

"Se considera un delito de deshonra pública, y es uno de los delitos que supone el arresto y la deportación si es cometido por un extranjero", indicó la abogada especialista en Derecho Internacional, que se hizo eco del vídeo del astro luso.

La acción de Cristiano Ronaldo copó varias horas de "Action ya Dawri", el programa deportivo más popular de Arabia Saudita.

Según fuentes del Al Nassr consultadas por el comentarista del programa Mohamed al Anzi, el delantero portugués hizo ese gesto porque "recibió un golpe durante el encuentro" en los genitales.

Otros periodistas deportivos saudíes fueron más duros con el cinco veces ganador del Balón de Oro, como es el caso de Ozman Abu Bakr, que calificó la acción de "un gesto inmoral y maleducado contra los espectadores", e indicó que la Federación de Fútbol de Arabia debería rescindir el contrato de Cristiano Ronaldo.

La polémica se produjo en el partido entre el Al Nassr, en el que milita Cristiano, y el Al Hilal, que presuntamente ha presentado una oferta multimillonaria para hacerse con los servicios de Messi en la próxima temporada.

El Al Hilal ganó el encuentro por 2-0 con dos goles de penal del veterano delantero nigeriano Odion Ighalo. Mientras caminaba hacia el túnel, Ronaldo escuchó gritos de "Messi, Messi" y en ese preciso momento se llevó la mano a los genitales.

EFE