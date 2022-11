Alfonso Meoni, el profe uruguayo de Zielinski que fue guardavidas y entrenador de básquet en Rocha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Balbi! ¿Cómo anda? Soy el profe de Estudiantes, mucho gusto”, le dijo Alfonso Meoni al vicepresidente de Nacional cuando se cruzaron mientras el profesional estaba por empezar un movimiento con sus jugadores de Estudiantes y el dirigente iba a reunirse -como sucede habitualmente en el exterior- con sus pares argentinos en el restaurante que hay dentro del predio del Estadio Uno, previo al duelo de la Copa Libertadores, en el que los Pincharratas vencieron a los tricolores 1-0 el 3 de mayo de 2022.

“Soy uruguayo y bolso. Un día quiero trabajar en Nacional”, le dijo con total naturalidad el profe a Alejandro Balbi, quien respondió con un “bienvenido sea”. Ese diálogo entre, hasta ese momento, dos desconocidos, se terminó cristalizando seis meses después porque ese preparador físico es parte del equipo de trabajo del argentino Ricardo Zielinski, quien será el entrenador de Nacional en la temporada 2023.

“Admito que vivo un sueño, no digo que había perdido la esperanza, pero sí que la había dejado de lado. Además, habíamos pensando en otro mercado para el año que viene, pero se dio esto y la verdad es que llegamos a un club espectacular, organizado, con una ciudad deportiva moderna, con todos los aspectos económicos al día Han hecho un gran trabajo, han sacado muchos juveniles. No le ha ido muy bien en lo internacional, pero esperamos que este año volvamos a estar donde Nacional siempre ha estado, con los más grandes de América”, señaló Meoni al programa A Quien Corresponda (Radio De La Plaza 94.7).

Meoni es un profesional conocido en Rocha, su departamento de nacimiento, más precisamente en La Paloma. Quienes han tenido la posibilidad de trabajar con él señalan que genera siempre una muy buena relación con los jugadores, es muy querido. Estuvo vinculado a la docencia y también al básquetbol, donde incluso fue entrenador de Cader de Rocha en la Liga Uruguaya del 2009.



“Nosotros estábamos reunidos en forma hermética, no se filtró nada, al punto que fue valorado por la gente de Nacional. Pero cuando volví a Paraná me empezaron a caer cientos de mensajes. Recibí muchos mensajes, sobre todo de gente que ayudó en algún momento o que trabajó con nosotros en el baby fútbol, en el básquetbol, en las mini, o en las escuelas”, señaló el profe, quien agregó que no fue fácil hacer camino en el fútbol: “En el 2000 nosotros empezamos a vincularnos en el fútbol con la fundación de Rocha. Si bien nos gustaba, era muy difícil la distancia del interior a Montevideo, tenías que jugarte una patriada, no te pagaban... Lo mismo que le pasa a profes del interior de Argentina que son súper capaces, pero a veces no tienen la posibilidad de mostrarse o de tener un laburo profesional”.

Meoni también tiene la particularidad que fue guardavidas en La Paloma durante 20 años. “Nunca nos desesperamos, valoramos tener trabajo y el hacer el camino con esfuerzo. La experiencia que te genera estos 12 años que estuvimos nosotros juntos (con Zielinski) es importante. Como decía Tabárez, el camino es la recompensa, porque te da un bagaje de experiencia para cuando estás en algunas situaciones, saber manejarlas”.