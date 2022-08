Agustín Rogel presentado en Hertha Berlin y un nuevo eslabón en la relación de uruguayos con Alemania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Agustín Rogel fue presentado de manera oficial como nuevo jugador de Hertha Berlin. El zaguero uruguayo de 24 años dejó Estudiantes de La Plata tras una gran actuación y tendrá su tercera experiencia en el Viejo Continente.

Tras defender al Krylia Sovetov de Rusia y al Toulouse de Francia, el zaguero que fue campeón sudamericano Sub 20 con Uruguay retorna a Europa, pero esta vez para jugar en el fútbol alemán.

Unsere neue Nummer 3️⃣! Bienvenido a Berlín, Agustín #Rogel! 👋 Kurz vorm Ende der Transferphase verstärken wir uns mit dem uruguayischen Innenverteidiger. 🤝✍️https://t.co/RMwEaPOhMc 👈 #HaHoHe pic.twitter.com/k99c4rHMxm — Hertha BSC (@HerthaBSC) August 31, 2022

Luego de un total de 72 partidos en Estudiantes de La Plata, y ocho goles, dejó una grata impresión que le valió volver al fútbol europeo y sumar un futbolista más a la lista de uruguayos en Alemania.

Una lista que durante muchos años estuvo en pausa pero que de un tiempo a esta parte se reavivó con Guillermo Varela, Marcelo Saracchi y Rodrigo Zalazar, este último el único que todavía está en la Bundesliga.

Se confirmó que Rogel utilizará la camiseta número 3 y en su presentación afirmó: "No fue fácil para mí dar este paso porque me sentía muy cómodo en Estudiantes y el club todavía no quería dejarme ir. Pero cuando nos eliminaron de la Copa Libertadores, supe que ahora era el momento adecuado. Ahora quiero trabajar lo más duro posible para poder ayudar al equipo tanto como sea posible y encajar y desarrollarme bien aquí".



"En primer lugar, quiero adaptarme al nuevo entorno, conocer a mis compañeros de equipo y luego, ¡trabajar, trabajar, trabajar! Es mi filosofía porque tal vez no siempre puedas ganar, pero siempre tienes que darlo todo y dar lo mejor de ti para tener éxito", agregó en diálogo con la página oficial del club.

"Me caracterizaría como un típico jugador uruguayo: mucho compromiso y la voluntad de hacer sacrificios por el éxito son simplemente parte de eso para mí. También me gusta especialmente el juego de cabeza, así que he podido marcar algunos goles últimamente y, por supuesto, espero poder aprovechar eso. Así que quiero darlo todo por esta camiseta y hacer mi parte para hacer feliz a la gente que apoya al Hertha", concluyó.