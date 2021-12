Aguirre se reunirá cara a cara con el Ejecutivo de la AUF en el inicio de la próxima semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Van 21 días desde que el maestro Óscar Tabárez fue cesado como entrenador de la Celeste. Totalmente descartado Marcelo Gallardo, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sigue manejando oficialmente tres nombres: Diego Aguirre, Diego Alonso y Alexander Medina. Sin embargo, como ya informó Ovación, el que tiene el número uno para hacerse cargo de la selección es la Fiera pese a que sigue sin tener unanimidad entre los integrantes del Ejecutivo.

El DT del Inter de Porto Alegre, que ayer cerró la temporada en el fútbol de Brasil (con derrota 1-0 ante Bragantino y clasificación a la Sudamericana), llegará este fin de semana al país para iniciar sus vacaciones, confirmó Ovación con fuentes de su entorno.

El DT ya mantuvo contactos extraoficialmente y en el arranque de la semana que viene tendrá una reunión cara a cara con los integrantes del Ejecutivo.



Allí estarán sobre la mesa dos aspectos importantes y claves para resolver su llegada: el económico y la duración del contrato. Fuentes cercanas al entrenador señalaron a Ovación que lo primero no será un obstáculo. La intención de la AUF es manejar como máximo un presupuesto similar al que tenía el cuerpo técnico de Tabárez. Lo segundo pasa por definir entre las partes si el contrato será por cuatro años o hasta fin del año que viene.



Aguirre tiene contrato vigente con Inter, pero su salida del club gaúcho no será un impedimento para su arribo al combinado nacional.



Además de su pasado en la sub 20 (entre 2007 y 2009), en la AUF entienden que la Fiera reúne experiencia, pasajes por equipos grandes y el plus agregado de tener a Juan Verzeri en su plantel (DT de la sub 20 entre 2010 y 2013).

Diego Alonso, muy bien considerado por el Ejecutivo por su exitoso pasaje por el fútbol mexicano, aparece en segunda línea. Los dirigentes tendrán también con él una charla vía zoom. El entrenador, que hoy no tiene trabajo, se encuentra actualmente en Madrid. A diferencia de otros candidatos, el Tornado pasará a trabajar con un cuerpo técnico nuevo. Aún no fueron comunicados públicamente los nombres, pero se rodeará de personas del Viejo Continente.



Alexander Medina, el tercer nombre en cuestión, aparece hoy más relegado en la pelea. Su corta experiencia, pese a la gran campaña que realizó en Talleres (con un subcampeonato en Copa Argentina incluido), le restan adeptos. De todos modos, confiaron fuentes del Ejecutivo a Ovación, también dialogarán con él. Todavía no está claro si la charla será presencial o a distancia.

Aguirre es el gran favorito. La última palabra la tendrá el presidente Ignacio Alonso, pero la Fiera es el que cuenta con el respaldo de la mayoría de los votos. La idea es que el martes la AUF abroche al entrenador para que ya mismo se ponga a trabajar en la complicada misión de llevar a Uruguay al Mundial de Catar 2022.



A falta de cuatro fechas para cerrar las Eliminatorias, la Celeste se encuentra séptima en la tabla de posiciones a un punto de Perú (hoy en puesto de repechaje). A Uruguay le queda por jugar con: Paraguay (visitante), Venezuela (local), Perú (local) y Chile (visitante).