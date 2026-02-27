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Agenda Deportiva del 27 de febrero de 2026

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27/02/2026, 04:00
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El festejo de los jugadores tras el triunfo de Uruguay ante Panamá en las Clasificatorias al Mundial de básquetbol.
El festejo de los jugadores tras el triunfo de Uruguay ante Panamá en las Clasificatorias al Mundial de básquetbol.
Foto: Ignacio Sánchez.

Uruguay visita a Argentina por Eliminatorias FIBA

Además juegan Cerro ante Boston River por el Apertura y hay NBA

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