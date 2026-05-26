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Agenda Deportiva del 26 de mayo de 2026

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26/05/2026, 04:00
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Maximiliano Gómez y el lamento en el partido entre Nacional y Universitario por Copa Libertadores.
Maximiliano Gómez y el lamento en el partido entre Nacional y Universitario por Copa Libertadores.
Foto: Estefanía Leal.

Nacional, City Torque y Boston juegan por copas

Además hay Libertadores de futsal con la participación de los tricolores y de Peñarol y Liga Uruguaya de Básquetbol

Nacional vs. Cerro Porteño

Libertadores de futsal
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10:00
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Libertadores (YouTube)

Peñarol vs. Fantasmas Morales Moralitos

Libertadores futsal
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18:00
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Libertadores (YouTube)

Lanús vs. Mirassol

Libertadores
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19:00
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ESPN 2/Disney+

LDU Quito vs. Always Ready

Libertadores
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19:00
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ESPN/Disney+

Gremio vs. City Torque

Sudamericana
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19:00
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DSports/DGO

Sao Paulo vs. Boston River

Sudamericana
#

19:00
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DSports/DGO

Lito vs. Artigas

Divisional C
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19:30
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DSports/DGO/AntelTV

Estudiantes vs. Medellín

Libertadores
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21:30
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ESPN 2/Disney+

Flamengo vs. Cusco

Libertadores
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21:30
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ESPN 7/Disney+

Nacional vs. Coquimbo

Libertadores
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21:30
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ESPN 5/Disney+

Universitario vs. Tolima

Libertadores
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21:30
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ESPN/Disney+

San Lorenzo vs. Recoleta

Libertadores
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21:30
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ESPN 3/Disney+

Santos vs. Cuenca

Libertadores
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21:30
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DSports/DGO

Peñarol vs. Defensor Sporting

LUB
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21:15
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VTV+/AntelTV/BasquetPass

Sinner vs. Tabur

Roland Garros
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06:00
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ESPN/Disney+

Etapa 16

Giro de Italia
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09:00
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DSports/DGO

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