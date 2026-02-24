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Agenda Deportiva del 24 de febrero de 2026

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24/02/2026, 04:00
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Martín Rabuñal en la marca durante el partido entre Liverpool e Independiente Medellín por Copa Libertadores.
Martín Rabuñal en la marca durante el partido entre Liverpool e Independiente Medellín por Copa Libertadores.
Foto: Estefanía Leal.

Liverpool ante el DIM por Copa Libertadores

Además se juegan los partidos de vuelta en los playoff de Champions League

Inter de Milan vs. Betis

Youth League
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Eintracht Frankfurt vs. Sporting CP

Youth League
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12:00
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Atlético de Madrid vs. Club Brujas

Champions
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14:45
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Newcastle vs. Qarabag

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Bayer Leverkusen vs. Olympiacos

Champions
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17:00
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Inter de Milan vs. Bodo/Glimt

Champions
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Platense vs. Defensa y Justicia

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Huachipato vs. Carabobo

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19:00
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San Lorenzo vs. Instituto

Apertura LPF
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TYC Sports

Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Copa Argentina
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21:15
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TYC Sports

Deportivo Independiente Medellín vs Liverpool

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Sporting Cristal vs. 2 de Mayo

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Primera ronda

ATP de Acapulco
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