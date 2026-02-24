Agenda Deportiva del 24 de febrero de 2026

Liverpool ante el DIM por Copa Libertadores Además se juegan los partidos de vuelta en los playoff de Champions League Inter de Milan vs. Betis Youth League 10:00 Disney+

Eintracht Frankfurt vs. Sporting CP Youth League 12:00 Disney+

Atlético de Madrid vs. Club Brujas Champions 14:45 ESPN/Disney+

Newcastle vs. Qarabag Champions 17:00 ESPN 5/Disney+

Bayer Leverkusen vs. Olympiacos Champions 17:00 ESPN 2/Disney+

Inter de Milan vs. Bodo/Glimt Champions 17:00 ESPN/Disney+

Platense vs. Defensa y Justicia Apertura LPF 17:00 TYC Sports

Huachipato vs. Carabobo Libertadores 19:00 ESPN/Disney+

San Lorenzo vs. Instituto Apertura LPF 19:15 TYC Sports

Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy Copa Argentina 21:15 TYC Sports

Deportivo Independiente Medellín vs Liverpool Libertadores 21:30 ESPN 2/Disney+

Sporting Cristal vs. 2 de Mayo Libertadores 21:30 ESPN/Disney+

Primera ronda ATP de Acapulco 21:30 ESPN/Disney+

