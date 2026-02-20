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Agenda Deportiva del 20 de febrero de 2026

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20/02/2026, 04:00
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Kevin Dawson, arquero de Defensor Sporting, en el Parque Viera frente a Wanderers por el Apertura 2026.
Kevin Dawson, arquero de Defensor Sporting, en el Parque Viera frente a Wanderers por el Apertura 2026.
Foto: @DefensorSp

Un clásico en el fútbol de Argentina

Además inicia la tercera fecha del Apertura de la Liga AUF Uruguaya

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