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Agenda Deportiva del 15 de julio de 2026

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15/07/2026, 04:00
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El festejo de Alexis Mac Allister y Lionel Messi en el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026
El festejo de Alexis Mac Allister y Lionel Messi en el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
Foto: AFP.

Inglaterra vs. Argentina por el Mundial

La albiceleste y los Tres Leones buscan un lugar en la final

Inglaterra vs. Argentina

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