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El País Ovación Fútbol

Agenda Deportiva del 14 de febrero de 2026

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14/02/2026, 04:00
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Luciano Boggio, Julián Millán, Maxi Gómez y Emiliano Ancheta en pleno calentamiento con Nacional.
Luciano Boggio, Julián Millán, Maxi Gómez y Emiliano Ancheta en pleno calentamiento con Nacional.
Foto: Ignacio Sánchez.

Nacional recibe a Racing por el Apertura

Además Deportivo Maldonado recibe a Progreso, hay FA Cup, Serie A y fútbol argentino

Espanyol vs. Celta

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Werden Bremen vs. Bayern Munich

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Trabzonspor vs. Fenerbahce

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Aston Villa vs. Newcastle

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Inter vs. Juventus

Serie A
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16:45
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ESPN 2/Disney+

Deportivo Maldonado vs. Progreso

Apertura AUF
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17:00
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Real Madrid vs. Real Sociedad

LaLiga
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17:00
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Banfield vs. Racing

Apertura LPF
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TYC Sports

Huracán vs. Sarmiento

Apertura LPF
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19:45
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TYC Sports

Talleres vs. Gimnasia Mza

Apertura LPF
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19:45
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TYC Sports

Nacional vs. Racing

Apertura AUF
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20:30
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DSports/Disney+/Antel TV/Cables

Independiente Rivadavia vs. Belgrano de Córdoba

Apertura LPF
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20:00
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TYC Sports

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