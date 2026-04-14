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Agenda Deportiva del 14 de abril de 2026

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14/04/2026, 04:00
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Eduardo Agüero, junto a Franco Pizzichillo, festeja su gol para Montevideo City Torque ante Gremio por Copa Sudamericana.
Eduardo Agüero, junto a Franco Pizzichillo, festeja su gol para Montevideo City Torque ante Gremio por Copa Sudamericana.
Foto: AFP

Nacional y Torque en Libertadores y Sudamericana

Además hay Champions League, juega Uruguay ante Bolivia por la Liga de Naciones femenina y hay LUB

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Bolivia vs. Uruguay

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Nacional vs. Tolima

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Gremio vs. Riestra

Sudamericana
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Boca Jrs. vs. Barcelona

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Santos vs. Recoleta

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Palestino vs. Montevideo City Torque

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Universitario vs. Coquimbo Unido

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