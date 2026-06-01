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Agenda Deportiva del 1 de junio de 2026

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01/06/2026, 04:00
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Los jugadores de Peñarol celebrando un gol del equipo Mirasol en el Estadio Campeón del Siglo.
Los jugadores de Peñarol celebrando un gol del equipo Mirasol en el Estadio Campeón del Siglo.
Foto: Estefanía Leal.

Peñarol recibe a Central Español por el Intermedio

Además juegan Boston River vs. Liverpool y hay amistosos internacionales y Roland Garros

Eslovaquia vs. Malta

Amistoso
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13:00
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Disney+

Bulgaria vs. Montenegro

Amistoso
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13:00
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Disney+

Noruega vs. Suecia

Amistoso
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14:00
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Disney+

Turquía vs. Macedonia

Amistoso
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14:30
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Disney+

Boston River vs. Liverpool

Intermedio
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15:00
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DSports/DGO/AntelTV/Cables

Austria vs. Túñez

Amistoso
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15:45
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ESPN/Disney+

Peñarol vs. Central Español

Intermedio
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20:00
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DSports/Disney+/AntelTV/Cables

F. Cobolli vs. Z. Svajda

Roland Garros
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06:00
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ESPN/Disney+

M. Chwalinska vs. D. Parry

Roland Garros WTA
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08:00
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ESPN/Disney+

JM. Cerúndolo vs. M. Berrettini

Roland Garros
#

10:30
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Disney+

F. Auger-Aliassime vs. A. Tabilo

Roland Garros
#

10:30
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ESPN/Disney+

F. Tiafoe vs. M. Arnaldi

Roland Garros
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11:00
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Disney+

A. Sabalenka vs. N. Osaka

Roland Garros WTA
#

15:15
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ESPN/Disney+

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