Lando Norris satisfecho

“Hoy estuvimos en otro nivel”, declaró Lando Norris después de su victoria en Hungría. “Sentí que todo fluía extraordinariamente. Cuando el coche funciona bien y alcanzo ese estado de concentración, es muy difícil detenerme”.

El británico reconoció que tenía confianza en la victoria, sin importar la estrategia de Oscar Piastri: “Sabía que iba a ganar, entrara antes o después a boxes. La ventaja de ritmo era enorme. Los coches son idénticos, por eso intento entender por qué me sentí tan fuerte”.

Para Norris, la explicación está en el trabajo constante: “He trabajado mucho desde el año pasado. Tengo más confianza para extraer el máximo rendimiento del coche y, junto a mis ingenieros, he dedicado tiempo a comprenderlo mejor. No es un monoplaza fácil de llevar al límite. La respuesta es simple: trabajo duro, del equipo y mío como piloto”.

Esa satisfacción se refleja en cada palabra. El esfuerzo detrás de escena comienza a dar resultados y le permite desplegar todo su talento natural. Norris no solo disfruta de su mejor momento deportivo; también demuestra una madurez y una confianza que lo posicionan en un nivel superior de competitividad.

