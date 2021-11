Eliminatorias: qué partidos tendrá la doble fecha, dónde verlos y cómo está la tabla de posiciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 tendrán entre este jueves 11 y viernes 12 de noviembre la disputa de la fecha 13, mientras que la 14 será el martes 16 siendo además la última del año 2021.

Este jueves abrirán la etapa 13 Ecuador y Venezuela con el encuentro que disputarán en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, mientras que luego jugarán Paraguay y Chile en el Defensores del Chaco de Asunción.

Ese mismo día Brasil recibirá a Colombia en el Arena Corinthians de San Pablo y por último, Perú será local ante Bolivia en el Estadio Nacional de Lima.

El complemento de la fecha 13 será este viernes 12 de noviembre con el juego que tendrá como protagonistas a Uruguay y Argentina en el Estadio Campeón del Siglo.

Por otra parte, la fecha 14 de las Eliminatorias para la Copa del Mundo se jugará íntegramente el martes 16 de noviembre y será la última del 2021 ya que luego, la actividad se retomará a fines de enero de 2022.

La etapa 14 tendrá de arranque el juego entre Bolivia y Uruguay en el Hernando Siles de La Paz, luego se medirán Venezuela y Perú en el Estadio Olímpico de la Universidad Central, Colombia recibirá a Paraguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Argentina a Brasil en el Estadio San Juan del Bicentenario y por último, Chile chocará con Ecuador en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

Los partidos de las Eliminatorias se podrán ver en vivo a través de VTV Plus y mediante las plataformas digitales de los cableoperadores así como también en Vera + abonando una suscripción.

Así se jugará la doble fecha de Eliminatorias



Fecha 13

Jueves 11 de noviembre

18:00 horas | Ecuador vs. Venezuela

20:00 horas | Paraguay vs. Chile

21:30 horas | Brasil vs. Colombia

23:00 horas | Perú vs. Bolivia

Viernes 12 de noviembre

20:00 horas |Uruguay vs. Argentina

Fecha 14

Martes 16 de noviembre

17:00 horas | Bolivia vs. Uruguay

18:00 horas | Venezuela vs. Perú

20:00 horas | Colombia vs. Paraguay

20:30 horas | Argentina vs. Brasil

21:15 horas | Chile vs. Ecuador

Así está la tabla de las Eliminatorias