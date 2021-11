Encuesta: aguas divididas en la aprobación de Tabárez, pero hay confianza en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Oscar Washington Tabárez atravesó la peor tormenta desde 2006 luego de las derrotas ante Brasil y Argentina y salió con algunos daños, pero flotando al haber sido ratificado en el cargo. ¿Fortalecido? No tanto, porque las dudas que tuvieron los dirigentes de la AUF quedaron instaladas en el resto de los hinchas y eso quedó reflejado en una encuesta realizada por Equipos Consultores y divulgada este martes por Subrayado.

Las aguas están divididas, porque un 40% dio su aprobación a la gestión del técnico de la Celeste, otro 40% la desaprueba, un 16% no aprueba ni desaprueba y un 4% no respondió o dijo no saber. Según la ficha técnica revelada por la encuestadora, el muestreo se tomó por celular a 500 personas mayores de 18 años.

No obstante lo parejo que están las opiniones en cuanto al entrenador, se aprueba la decisión tomada por la AUF de mantener en el cargo a Tabárez. Más de la mitad de los encuestados (53%) expresó estar de acuerdo con que no haya sido cesado de cara a la recta final de las Eliminatorias.

Uruguay se encuentra en el quinto lugar de la tabla de las Eliminatorias, en posición de repechaje, pero esto no aplaca el optimismo de los hinchas celestes. Eso lo demuestra que un 63% de los consultados respondió que confía en que la selección estará en la Copa del Mundo de Catar 2022.

En lo que no hay mucha confianza es en que Uruguay le gane a Argentina, aunque llamativamente existe gran optimismo en que la Celeste puede volver a triunfar en La Paz el próximo martes ante Bolivia, tal cual ya lo hizo en las pasadas Eliminatorias.



Solo un 30% cree que la Selección derrotará a la Albiceleste, mientras que un 34% considera que empatará y un 33% que perderá. Cambia la visión para el juego con Bolivia.



Exactamente la mitad de los encuestados considera que Uruguay ganará en La Paz, un 31% que empatará y solo un 15% cree que será derrotado.