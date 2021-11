Argentina vs. Brasil: donde ver el clásico y todos los partidos de la fecha de Eliminatorias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 tendrán este martes 16 de noviembre la disputa de la fecha 14 con los cinco partidos de la etapa, destacándose el que protagonizarán la selección de Argentina y la selección de Brasil en el Estadio San Juan del Bicentenario.

El regreso de Lionel Messi a la titularidad será lo más destacado en el equipo albiceleste que viene de vencer a Uruguay por 1 a 0 en Montevideo, mientras que los norteños derrotaron por idéntico marcador a Colombia en San Pablo sellando así su boleto a Catar.

“Yo soy de la idea de jugar igual siempre, más allá del rival que sea. Hay que jugar siempre igual. Después la magnitud del triunfo no es el mismo, pero a mí no me vale que un jugador contra Venezuela juegue de una manera y contra Brasil de otra. El fútbol es siempre fútbol juguemos contra quién juguemos", sostuvo Lionel Scaloni en conferencia de prensa hablando acerca de la postura que tomará su equipo al recibir a los dirigidos por Tite.

Lionel Messi en el entrenamiento de Argentina en Ezeiza. Foto: @Argentina.

Brasil enfrenta este encuentro con la sensible baja por lesión a última hora del goleador Neymar, y por suspensión de Casemiro, volante del Real Madrid. Lo más probable es que Vinicis Junior ocupe el lugar del jugador del PSG y Fabinho, del Liverpool inglés, pase al lugar de Casemiro.

El partido entre Argentina y Brasil que será arbitrado por Andrés Cunha y que comenzará a la hora 20:30 se podrá ver en Uruguay a través de VTV Plus también por las plataformas de streaming de las diferentes señales de cables. Además, se puede contratar el servicio de este encuentro de Eliminatorias a través de Vera TV.

En cuanto a las formaciones, Argentina tendrá en cancha a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María, mientras que Brasil jugará con Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Alex Sandro; Fabinho, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha y Vinicius Junior.



Así se jugará la fecha 14 de las Eliminatorias

Martes 16 de noviembre

17:00 horas | Bolivia vs. Uruguay

18:00 horas | Venezuela vs. Perú

20:00 horas | Paraguay vs. Colombia

20:30 horas | Argentina vs. Brasil

21:15 horas | Chile vs. Ecuador



Así está la tabla de posiciones