Se viene el draft de la NBA: qué es, cómo se desarrolla, orden de elección y dónde verlo

El mundo de la NBA se apronta para uno de los momentos más esperados: el draft. Este evento se llevará a cabo este jueves 23 de junio desde la hora 21:00 de Uruguay y el escenario será el Barclays Center de Brooklyn.

El draft es la chance que ofrece la NBA de emparejar el potencial de sus franquicias ya que los equipos que tuvieron el peor registro durante la temporada anterior a este evento son los que seleccionarán primero entre los mejores prospectos de jugadores universitarios provenientes de la NCAA o de clubes internacionales del exterior.

En primer lugar se lleva a cabo una Lotería, que es el sorteo entre los equipos que no se clasificaron a los playoffs de la temporada que recientemente finalizó con la consagración de Golden State Warriors como campeón.

Ese sorteo determina el orden de las primeras elecciones y en esta oportunidad la suerte cayó del lado de Orlando Magic, que elegirá primero, mientras que Oklahoma City Thunder lo hará en el segundo lugar y Houston Rockets en el tercero.

Por otra parte, el orden del pick no es inalterable ya que las franquicias utilizan estas posibilidades de elección como moneda de cambio y negociación.

El draft, que se podrá ver en vivio en Uruguay a través de ESPN y Star+ se compone de dos rondas, en la primera los equipos tienen cinco minutos para elegir y tomar la decisión acerca de su primera posibilidad y en la segunda cuentan con dos minutos.

Como dato a tener en cuenta, una vez elegidos, los derechos de los jugadores seleccionados pasan a estar vinculados de manera exclusiva con la franquicia que los eligió para luego pasar a un arreglo contractual, lo que les permitirá finalmente poder jugar los partidos oficiales con ese equipo.

En ese sentido, la NBA ya estableció una escala de salarios para jugadores novatos, por lo que solucionar el vínculo contractual entre el elegido y las franquicias no representarán un problema.



Orden de elección de la primera ronda del draft

1. Orlando Magic

2. Oklahoma City Thunder

3. Houston Rockets

4. Sacramento Kings

5. Detroit Pistons

6. Indiana Pacers

7. Portland Trail Blazers

8. New Orleans Pelicans

9. San Antonio Spurs

10. Washington Wizards

11. New York Knicks

12. Oklahoma City Thunder

13. Charlotte Hornets

14. Cleveland Cavaliers

15. Charlotte Hornets

16. Atlanta Hawks

17. Houston Rockets

18. Chicago Bulls

19. Minnesota Timberwolves

20. San Antonio Spurs

21. Denver Nuggets

22. Memphis Grizzlies

23. Philadelphia 76ers

24. Milwaukee Bucks

25. San Antonio Spurs

26. Dallas Mavericks

27. Miami Heat

28. Golden State Warriors

29. Memphis Grizzlies

30. Denver Nuggets

Orden de elección de la segunda ronda del draft

31. Indiana Pacers

32. Orlando Magic

33. Toronto Raptors

34. Oklahoma City Thunder

35. Orlando Magic

36. Portland Trail Blazers

37. Sacramento Kings

38. San Antonio Spurs

39. Cleveland Cavaliers

40. Minnesota Timberwolves

41. New Orleans Pelicas

42. New York Knicks

43. LA Clippers

44. Atlanta Hawks

45. Charlotte Hornets

46. Detroit Pistons

47. Memphis Grizzlies

48. Minnesota Timberwolves

49. Sacramento Kings

50. Minnesota Timberwolves

51. Golden State Warriors

52. New Orleans Pelicans

53. Boston Celtics

54. - Vacante (de Milwaukee Bucks - fue retirado del orden por irregularidades en la búsqueda de agentes libres)

55. - Vacante (de Miami Heat - fue retirado del orden por irregularidades en la búsqueda de agentes libres)

56. Washington Wizards

57. Golden State Warriors

58. Cleveland Cavaliers

59. Portland Trail Blazers

60. Indiana Pacers

Principales canddiatos a los primeros picks del draft

1. Jabari Smith

2. Chet Holmgren

3. Paolo Banchero

4. Jaden Ivey

5. Keegan Murray

6. Shaedon Sharpe

7. Dyson Daniels

8. Bennedict Mathurin

9. AJ Griffin

10. Johnny Davis

11. Jeremy Sochan

12. Jalen Duren

13. Ousmane Dieng

14. Mark Williams

15. Malaki Branham

16. Ochai Agbaji

17. Tari Eason

18. TyTy Washington

19. Jalen Williams

20. Blake Wesley

21. Nikola Jovic

22. EJ Liddell

23. Jaden Hardy

24. MarJon Beauchamp

25. Walker Essler

26. Kennedy Chandler

27. Jake LaRavia

28. Dalen Terry

29. Patrick Baldwin

30. Kendall Brown