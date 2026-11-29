Uruguay se mide ante Puerto Rico a partir de las 21:10 horas en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, en un partido que puede depositarlo en un Mundial, luego de 41 años. La Celeste sabe que si consigue el triunfo estará en Qatar 2027, al igual que en caso de que Panamá derrote como local a Bahamas, que se enfrentan a las 20:10.
El partido se podrá ver por Canal 5, DSports, cableoperadores, DGO, Paramount + y DAZN y tendrá el arbitraje Alan dos Santos (Brasil), Krishna Domínguez (México) y Nicolás Flores (Paraguay).
Argentina por ahora se mete al Mundial
La fecha comenzó en Zárate donde Argentina vence al entretiempo 41-35 a Canadá.
Los de Pablo Prigioni llegaron a ganar por 18, pero arremetió el equipo de Gordie Herbert.
Si la Albiceleste gana saca boleto a Qatar 2027.
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La Celeste juega en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón en busca de asegurar su boleto al Mundial de Qatar 2027.
Para clasificar precisa ganar o que Bahamas caiga en su visita ante Panamá, en un partido que comienza a las 20:10 horas.
✊🏻 Por los de ayer, por los de hoy y por los que vendrán…— FUBB - Selección Uruguaya (@fubbuy) November 29, 2026
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