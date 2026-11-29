Uruguay se mide ante Puerto Rico a partir de las 21:10 horas en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, en un partido que puede depositarlo en un Mundial, luego de 41 años. La Celeste sabe que si consigue el triunfo estará en Qatar 2027, al igual que en caso de que Panamá derrote como local a Bahamas, que se enfrentan a las 20:10.

El partido se podrá ver por Canal 5, DSports, cableoperadores, DGO, Paramount + y DAZN y tendrá el arbitraje Alan dos Santos (Brasil), Krishna Domínguez (México) y Nicolás Flores (Paraguay).

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