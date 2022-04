Peñarol derrotó 74-64 a Nacional y se quedó con el clásico en el retorno al Palacio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue una jornada histórica para el básquetbol uruguayo. Después de 31 años, Peñarol y Nacional se volvieron a enfrentar en el Palacio Peñarol por la Liga Uruguaya de Básquetbol y fue victoria 74-64 para el elenco aurinegro.

El primer cuarto tuvo el dominio del conjunto mirasol, que logró llevarse una pequeña renta al descanso corto (15-12). El segundo cuarto se inició de buena forma para el elenco que llegaba cuarto en la tabla a este trámite, ya que con un parcial 6-0 de Roberts los dirigidos por Pablo López sacaron ventaja con el extranjero cargando adentro, pero en el cierre de la primera mitad el equipo tricolor sacó a relucir el talento de sus fichas extranjeras y logró empatarlo 30-30 con 18 puntos marcados por ellos, los únicos del equipo que habían anotado en este chico.



A 30 segundos del descanso largo, Miller anotó el doble que puso la ventaja al tricolor y luego Sacco se encargó de aumentar la diferencia a cuatro unidades. De esta forma, los comandados por Miguel Volcán finalizaron la primera etapa 34-30 con un gran rendimiento de Miller, la figura con 10 puntos. En el aurinegro el líder de goleo fue Roberts con ocho. A pesar de llegar a sacar una renta de hasta seis puntos, el mirasol no pudo sostenerla durante la primera parte.



A nivel estadístico, Nacional sacó diferencia en los puntos desde la pintura (20 a 14) y Peñarol lo hizo en los puntos de contraataque (10 a 2).



El complemento arrancó con un aurinegro que replicó el comienzo de partido. Con eficacia ofensiva, puso un parcial siete a cero que le permitió sacar tres de renta con Zanotta como máximo referente.

El último cuarto fue todo del carbonero, que con un doble de Roberts cargando el rebote ofensivo sacó 12 puntos a falta de nueve para el final (56-44). En todo el segundo tiempo Nacional solo marcó un doble hasta los nueve minutos del final, cuando Sacco convirtió dos libres y cortó la sequía.

En cuanto a los otros juegos, Urupan derrotó 101-94 a Hebraica y se aseguró el tercer puesto en la fase regular. Por su parte, Malvín venció 89-79 a Olimpia y se quedó con el quinto lugar, al tiempo que Urunday le ganó 107-95 a Capitol y se aseguró el duelo decisivo por la permanencia ante Olivol Mundial, que cayó 85-111 ante Biguá. Por último, Trouville se impuso 106-90 a Defensor Sporting.



Con estos resultados, Olivol Mundial y Urunday Universitario deberán disputar un juego definitorio el próximo lunes a las 21:15 horas en cancha neutral para saber quién se queda en la Liga Uruguaya y quién deberá disputar el Metro la próxima temporada. Por otra parte, hay cuatro equipos ya clasificados a cuartos de final: Biguá, Goes, Urupan y Peñarol. Los elencos que terminaron entre el quinto y el decimosegundo puesto disputarán los play-in en busca de cuatro lugares en playoffs, que jugarán ante los ya clasificados a la siguiente instancia.



En este sentido, casi todos los cruces ya están confirmados: Malvín jugará ante quien sostenga la categoría, Trouville con Hebraica, Olimpia frente a Defensor y Aguada con Nacional (hasta el momento porque si hoy vence a Goes le gana el lugar a Olimpia).



Este viernes se cerrará la fase regular con otro clásico: Aguada-Goes en el Palacio. Si gana el misionero termina primero y si no finalizará la etapa como escolta de Biguá.