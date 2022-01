Los casos de covid en Aguada suspendieron el clásico y le dieron el triunfo a Goes por 20-1

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Finalmente el clásico más apasionante del básquetbol local entre Aguada y Goes no se disputará por los casos de covid-19 en el aguatero y la Mesa de la Liga Uruguaya de Básquetbol resolvió que la victoria es para el misionero.

El brote que afectó a los dirigidos por Daniel Seoane es grande y hasta el momento cuenta con Sebastián Izaguirre, Tyreek Duren, Lucas Silva, Marcos Mata, Federico Bavosi, Mathías Calfani y Mateo Amarillo contagiados.

A su vez, también dieron positivo el propio entrenador y Joel Pose, Mauricio Mendoza y Federico Izeta, integrantes del cuerpo técnico del conjunto aguatero.

A todo esto también hay que sumarle que varios de los jugadores que aun no han dado positivo seguían esperando sobre el mediodía del jueves el resultado de los correspondientes hisopaodos.

Todos estos detalles llevaron a que se resuelva "cancelar el partido Aguada vs Goes del día de hoy (jueves 13 de enero) y dar por ganado el mismo al Club Goes por 20 a 1", según informó el comunicado de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Por lo tanto, la fecha 13 de la Liga Uruguaya de Básquetbol tendrá esta noche un solo encuentro y será el que protagonizarán desde la hora 21:15 en Rivera y Legrand los equipos de Malvín y Olimpia.