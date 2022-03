Biguá venció 105-98 a Urupan y volvió a ser líder de la Liga Uruguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es el principio del fin de la fase regular. La fecha 24 se puso en marcha con cinco encuentros, pero uno de ellos acaparó la atención: Urupan recibía en su casa a Biguá en lo que significaba el cruce entre quien llegaba segundo y el equipo que completaba el podio, por lo que era un juego determinante para ver cómo se posicionaba cada equipo dentro de los primeros cuatro puestos de cara al tramo final de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

El equipo de Villa Biarritz fue quien resultó vencedor al imponerse 105-98 con un nivel superlativo de Donald Sims, habitual figura del equipo, que en esta ocasión marcó 24 puntos, repartió nueve asistencias y capturó cuatro rebotes. Con esta actuación alcanzó un promedio de 23,5 puntos por juego, lo que evidencia su preponderancia en el equipo.

Hubo dos aspectos centrales en los que el Pato sacó ventaja: en primer lugar los puntos en la pintura, donde se impuso 46 a 28 sobre el equipo de Pando. Y luego en los puntos obtenidos a partir del contraataque, donde casi que duplicó a su contrincante (25 a 13). Con este resultado, los dirigidos por Diego Cal, que en la fecha anterior habían sufrido una inesperada derrota ante Peñarol en el último suspiro, recuperaron la alegría, se llevaron un punto crucial y ahora son los únicos líderes del torneo a la espera del juego de Goes, que podría superarlo por uno en caso de triunfar. Por su parte, Urupan continúa en el tercer lugar.

Otro de los duelos atractivos de la jornada fue el que protagonizaron Malvín y Peñarol ya que el cuarto y el quinto se retaban cara a cara. Finalmente el playero logró llevarse un triunfo 84-70 ante el aurinegro con Juan Santiso como figura, que marcó 21 unidades. El punto ganado le permite ilusionarse con alcanzar el cuarto lugar antes del cierre de la fase regular, aunque eso no dependa del propio club.

“El partido que hicimos es una señal para nosotros de lo que podemos ser, de la clase de equipo que somos; no depende de nosotros entrar entre los cuatro, pero esperaremos los demás resultados para ver si se nos dan y si no prepararemos lo que viene”, dijo el líder de goleo del ganador en diálogo con VTV Plus.

Por su parte, en los encuentros restantes de ayer, Defensor Sporting se impuso 76-68 ante Urunday Universitario y Olimpia venció 92-71 a Capitol. En tanto, Trouville venció 85-75 ante Aguada con un rendimiento destacado de Bowman Jr, que aportó 22 unidades y logró capturar seis rebotes.